Daniela Fendt gehört zu den besten Spielerinnen der Liga

Die erste Tischtennisdamenmannschaft aus Pöttmes landete in der Bezirksklasse A auf Rang sieben: hinten von links Fabiola Fitzke, Gabi Schilling und vorne Helena Fitzke und Daniela Fendt.

TSV-Frauen landen auf Platz sieben. Zweites Herrenteam überrascht. Felix Riedel mit grandioser Ausbeute

Der TSV Pöttmes ging mit fünf Mannschaften in die Tischtennissaison 2018/2019, die nun beendet wurde. Für die größte Überraschung sorgte die neu gegründete zweite Herrenmannschaft.

Das Mädchenteam mit Nicole Schmaus, Vera Gatea und Polina Sandratska, das erstmals in der Bezirksoberliga aufschlug, erreichte den 7. Platz mit 7:21 Punkten. Die zweite Damen-Mannschaft spielte in der Bezirksklasse B. Mannschaftsführerin Selina Rührmair sowie Rosi Fendt, Laura Forinyak, Brigitte Ottilinger, Sonja Vogl und Bettina Huber kämpften sich nach Platz 8 in der Vorrunde auf den 6. Rang mit 7:21 Punkten vor.

Das erste Damen-Team um Mannschaftsführerin Helena Fitzke, Daniela Fendt, Gabi Schilling und Fabiola Fitzke spielte in der Bezirksklasse A. Es schloss auf dem 7. Platz mit 11:21 Punkten die Saison ab. Die erst 17-jährige Daniela Fendt landete mit einer persönlichen Bilanz von 12:5-Siegen unter den Top 8 dieser Liga.

Zu keinem Zeitpunkt in Abstiegsgefahr

Die erste Herren-Mannschaft um Mannschaftsführer Tom Stotko, Roman Pirkl, Harry Fitzke, Fritz Banschbach, Johannes Frahammer und Edgars Meisners, die erstmals in der Bezirksklasse B spielte, landete mit 15:21 Punkten auf dem 7. Platz. Abstiegsgefahr gab es nicht.

Noch mehr Grund zum Jubeln hatte die neu gegründete zweite Herrenmannschaft. Das Team mit Mannschaftsführer Silvio Elssner, Felix Riedel, Franz Eitelhuber, Marcin Klich, Christoph Sagh und Robert Braun spielte in der Bezirksklasse D. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung erreichte Pöttmes mit 22:14 Punkten Rang drei.

Besonders erwähnenswert ist hier Felix Riedel, der mit einer Bilanz von 20:1-Siegen die Nummer eins in dieser Liga/Gruppe darstellt. Ebenso beachtlich schnitt Marcin Klich mit einer Bilanz von 14:3-Siegen als Sechstbester der Liga ab. (jeb)

