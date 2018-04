17.04.2018

Das Beste kommt zum Schluss Lokalsport

Aichacher Männermannschaften sind beim Saisonfinale erfolgreich: Drei Siege und ein Unentschieden

Ein erfolgreicher Saisonabschluss gelang Aichachs Tischtennisherren. Sowohl die erste als auch die zweite und dritte Mannschaft gewann. Die fünfte spielte unentschieden. Durch einen knappen Erfolg des zweiten Herrenteams gegen den direkten Konkurrenten Firnhaberau Augsburg gelang der nicht mehr für möglich gehaltene direkte Klassenverbleib in der 1. Kreisliga.

Mit einem unerwartet deutlichen 9:2-Erfolg gegen den Tabellennachbarn TTC Langweid schloss die erste Mannschaft die Saison ab. Bei Langweid fehlten einige Stammspieler. Durch den Sieg belegt Aichach in der Abschlusstabelle der Zweiten Bezirksliga Nord den sechsten Rang und hat jetzt am Ende der Saison, in welcher man lange gegen den Abstieg kämpfte, einen deutlichen Abstand zu den Abstiegsrängen.

Aichach Willi Schablas/Hermann Wittmann, Matthias Löw/Daniel Konrad, Löw (2), Steinemann (2), Alphei, Konrad, Schablas.

Groß war die Freude auch bei Aichachs zweiter Mannschaft. Durch einen knappen und umkämpften 9:7-Erfolg gegen den TSV Firnhaberau Augsburg II konnten die Paarstädter unerwartet noch den direkten Klassenverbleib in der 1. Kreisliga feiern, während die Augsburger nun in der Relegation um den Klassenerhalt bangen müssen. Aichach startete nervös und lag nach Niederlagen von Bektas Aydogan/Markus Lingenfelser und Eric Thümmler/Gerhard Kögl zunächst zurück. Lediglich Pablo Löw/Christian Berger gewannen knapp im Entscheidungssatz. Es folgten zwei glatte Erfolge in drei Sätzen von Löw und Berger. Da Aydogan und Lingenfelser ebenso klar unterlagen, ging erneut Augsburg in Führung. Nach Siegen von Thümmler und Kögl stand es 5:4 für die Paarstädter. Mit ihren zweiten Einzelsiegen bauten Löw und Berger die Führung aus. In der Folge konnte jedoch lediglich Thümmler für Aichach punkten. Die Entscheidung über den direkten Klassenverbleib musste im Entscheidungsdoppel fallen. Löw/Berger blieben die glücklichen Sieger und gewannen knapp im fünften Satz. Aichach schließt ab mit 15:21-Punkten auf Rang sieben.

Mit einem 9:6-Erfolg gegen die zweite Mannschaft aus Gersthofen belegt Aichachs Dritte in der Abschlusstabelle einen guten vierten Tabellenrang.

Aichach Christoph Czok/Erich Pecher, Alexander Lingenfelser, Michael Kratzer, Erich Pecher, Raimund Piegsa (2), Christopher Federlin (2), Christoph Czok das Endresultat hergestellt wurde.

7:7-Unentschieden trennten sich die jeweils fünften Mannschaften von Aichach und Kühbach. In der Schlusstabelle liegt Aichach auf Rang sieben. (chrb)

Aichach Matthias Ostermair/Rudolf Birkmeir, Stephanie Heinrich/Peter Voit, Ostermair (3), Birkmeir, Heinrich.

