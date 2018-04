14.04.2018

Das plant der RSC Aichach Lokalsport

Anmeldungen für Tourenfahrt im Wittelsbacher Land laufen

Der Radsportclub Aichach (RSC) startet heute in die Saison 2018. In diesem Jahr steht wieder ein umfangreiches Programm an. Höhepunkt ist die Radtourenfahrt im Wittelsbacher Land im Juni.

Mit einem Einzelzeitfahren über 4,9 Kilometer beginnen die Radsportler am Samstag die Saison. Start ist in Klingen. Die Strecke geht an der neuen B300 entlang bis Gallenbach. Von 13.30 Uhr bis ca. 15.30 Uhr ist die Strecke für den Verkehr komplett gesperrt. Außerdem stehen zwei Straßenläufe am 20. Mai und am 23. Juni an. Hier wird oberhalb der Ziegeleistraße in Oberbernbach für Tempo gesorgt. Am 22. Juni findet auf der gleichen Strecke die RSC Clubmeisterschaft im Einzelzeitfahren statt. Der Start erfolgt dann um 18 Uhr ab Klingen. Diese findet am Sonntag, 17. Juni statt. 500 Starter könnten den Landkreis Aichach-Friedberg per Fahrrad erkunden. Die Planungen für diese Großveranstaltung laufen seit Wochen. Auf eine Vorabanmeldung verzichtet der RSC Aichach heuer. Es werden wieder Touren mit 32, 53, 90, 125 und 154 Kilometer angeboten. Verpflegungsstellen befinden sich in Dasing, Aindling und Rettenbach.

Der RSC nimmt des Weiteren an vier Radtourenfahrten in Donauwörth, Schrobenhausen, Dachau und der Ammersee-Tour teil. Diese eignen sich für die Ausdauersportler. Dazwischen stehen vier Biergartentouren unter Leitung von Martin Trometer im Programm. Das Rennsporttraining mit Karl-Heinz Preschl findet immer mittwochs ab 18.15 Uhr ab dem alten Feuerwehrhaus in Aichach statt. Auch Bundesligafahrer Fabian Schormair (Untergriesbach) wird sich ab und an anschließen. Mittwochs ab 18.30 Uhr starten unter der Regie von Martin Trometer und Peter Greifenegger die Er&Sie-Ausfahrten. Die Abfahrt erfolgt hierzu am Eingang des Landkreisstadions.

Der RSC-Vereinsausflug führt vom 13. bis 16. Juli durch Ostbayern. Interessierte können sich bis zum 22. April bei Martin Trometer anmelden. (AN)

Weitere Informationen zum Programm und zur Radtourenfahrt im Wittelsbacher Land unter www.rsc-aichach.de.

Themen Folgen