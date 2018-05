26.05.2018

Dasing verpasst Kreisfinale Lokalsport

Stockschießen:Klingen wird zum Spielverderber

Für eine faustdicke Überraschung sorgten am letzten Spieltag der Landkreisqualifikation die Stockschützen der WF Klingen. In der Gruppe C besiegten sie die favorisierten Dasinger und vermasselten dem TSV die Endrundenteilnahme. Dadurch konnte der SC Eurasburg den ersten Gruppenplatz behaupten, obwohl sie in Schiltberg untergingen. Pech hatte die DJK Willprechtszell, die zwar punktgleich Zweiter wurde, aber mit dem schlechtesten Spielverhältnis aller Zweitplatzierten ebenfalls ausschied. Es qualifizieren sich neben den vier Gruppensiegern nur die drei besten Zweitplatzierten sowie Finalausrichter TSV Kühbach.

Nachdem in der A-Gruppe der BC Aichach als Sieger feststand, ging der zweite Platz nach einem 10:0 Kantersieg im direkten Vergleich gegen den TSV Aindling an den SWV Inchenhofen. In der Gruppe B ließ der TSV Sielenbach keine Zweifel an seiner „Quali“ aufkommen. Das Spitzenspiel der Gruppe D zwischen Unterbernbach und Friedberg wurde zur eindeutigen Sache für Friedberg. Beide Teams hatten das Finalticket aber bereits vorab in der Tasche. (aira)

