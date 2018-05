19:29 Uhr

Dasing will raus aus der Krise Lokalsport

Nach der Pleite gegen Klingen muss TSV in Oberbernbach ran. Abstiegskampf spitzt sich weiter zu.

Weiter von enormer Spannung geprägt ist die Kreisklasse Aichach. Weniger an der Tabellenspitze – dort hat Spitzenreiter TSV Friedberg seinen Vorsprung weiter ausbauen können.

Der TSV profitierte von der Heimpleite des Verfolger TSV Dasing. Damit hat die Truppe um Coach Ali Dabestani nun sieben Zähler Vorsprung und ist auf den besten Weg den Sprung in die Kreisliga zu schaffen. Am Sonntag tritt der TSV erneut Zuhause an – alles andere als ein Sieg gegen den Tabellenneunten DJK Stotzard wäre eine herbe Enttäuschung. Beim TSV Dasing zollt die junge Truppe von Coach Jürgen Schmid unterdessen dem jugendlichen Elan Tribut. „Wir haben am Sonntag eine neue Chance, die wir angehen werden“ so Schmid.

Am Tabellenende herrscht unterdessen dichtes Gedränge. Schlusslicht WF Klingen hat nach dem jüngsten Coup gegen Dasing den Rückstand auf das rettende Ufer auf fünf Punkte verkürzen können. Spielertrainer Frank Lasnig sieht seine Truppe nun wieder in Reichweite. „Wir haben es nun fast wieder selbst in der Hand, noch mehr daraus zu machen“ so der Routinier, „aufgegeben haben wir uns nie und deshalb werden die nächsten Wochen spannend.“ Voraussetzung ist für ihn allerdings, „dass wir am Sonntag punkten“ hat er Respekt vor dem FC Gundelsdorf, „aber wir brauchen diesen Heimerfolg.“ Zumal man dann gegen die unmittelbaren Konkurrenten SV Ried und FC Affing II ran darf.

Während bei den Wanderfreunden Klingen seit der langen Winterpause wieder frischer Wind weht, muss Markus Berchtenbreiter vom FC Affing registrieren, „dass wir bisher keine gute Phase in der Rückrunde hatten.“ Dadurch ist man in die hintere Tabellenregion abgerutscht. Zuversichtlich stimmt ihn allerdings das couragierte Auftreten im Nachholspiel gegen den n SV Ried beim 1:1 im Heimspiel. „Da haben wir nach dem Seitenwechsel endlich die Tugenden gezeigt, die im Abstiegskampf erforderlich sind.“ Mit diesen neu gewonnenen Erkenntnissen geht der Affinger nun auch das Restprogramm an. Berchtenbreiter ist vorsichtig optimistisch, „dass wir den Verbleib schaffen werden, wenn wir diesen Elan auch in den nächsten Spielen abrufen.“ Bereits ihn Mühlried hoffte er, „dass wir nicht leer ausgehen, sondern unangenehm auftreten. Wir brauchen die Aggressivität, um dort zu bestehen.“ (r.r)

