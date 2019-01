22.01.2019

Dasinger C-Junioren jubeln Lokalsport

Die C-Junioren des TSV Dasing holten sich in der Aichacher Vierfachturnhalle den Landkreismeistertitel - entsprechend jubelten die TSV-Youngster mit ihren Trainern Simon Gilg (links) und David Gilg (rechts).

Bei der Endrunde der Landkreismeisterschaft in Aichach bleibt TSV ungeschlagen

Die Nachwuchsfußballer des TSV Dasing bleiben auf Titeljagd. Nach der A-Jugend schnappte sich auch die C-Jugend im Landkreisfinale den Hallentitel. Im Endrundenturnier setzten sich die U15-Junioren des TSV Dasing um das Trainer-Trio David Gilg, Simon Gilg und Benedikt Greppmair mit vier Siegen und einem Unentschieden verdient vor der SG Paar- und Eisbachtal durch.

Im Eröffnungsspiel deutete die SG Paar- und Eisbachtal mit einem 4:1-Erfolg über den SV Mering an, dass man bei der Vergabe des Titels ein ernstes Wort mitsprechen wird. Nur den technisch starken Dasingern musste man sich mit 1:2 beugen.

Der Nachwuchs des TSV Dasing startete durch die Tore von Marc-Lucas Lechner (2), Kristian Karg (2) und Lukas Rieber mit einem 5:0 gegen den Kissinger SC. Danach ging man gegen den TSV Friedberg durch Benjamin Peter in Führung und musste kurz vor dem Ende den Ausgleichstreffer durch Olaf Stachurzewski hinnehmen. Danach eilten die Dasinger zu weiteren Siegen. Larc-Lucas Lechner traf gegen die Sportfreunde Friedberg zweimal und Kristian Karg steuerte den Treffer zum 3:1-Sieg bei. Spannend machten es die Dasinger gegen die SG Paar- und Eisbachtal. Bis 14 Sekunden vor dem Ende führte man durch die Tore von Marc-Lucas Lechner und Lukas Rieber mit 2:0, ehe man sich durch Jonas Trinkl noch einmal in Bedrängnis brachte. Beim Auftritt gegen den SV Mering erzielte Nico Necker nach einer direkten Ballkombination den Siegtreffer – Torhüter Ben Burtschak rettete in der Schlussminute mit zwei starken Paraden den Sieg und sicherte seinem Team damit den Landkreistitel. (r.r)

Themen Folgen