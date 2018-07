Dasinger Nachwuchs stark

vor 47 Min.

18 TSV-Sportler sind in Aichach bei den Landkreismeisterschaften im Dreikampf dabei

Im Aichacher Josef-Bestler-Stadion gingen gleich 18 Dasinger Nachwuchs-Leichtathleten bei den Landkreismeisterschaften im Dreikampf an den Start.

Bei den neunjährigen Mädchen wurde Johanna Gaugenrieder mit 829 Punkten Dritte, Lotte Kober (793) belegte Platz vier, Marie Messerer wurde Neunte (710). Bei den Jungen wurde Kilian Görz Fünfter (451). Im 800-Meter-Lauf wurde Lotte Kober mit 3:29,77 Minuten Sechste, Marie Messerer belegte Platz elf (3:47,86) In der Altersklasse W8 erreichte Leonie Gaudig Platz zwei mit 777 Punkten, im 800-Meter-Lauf wurde sie Vierte (3:36,39) Bei den Mädchen W10 wurde Josefa Kormann (858) Fünfte, Emma Spies (812) wurde Sechste und Lena Schwegler erreichte Platz acht (727). Emma Spies lief über 800 Meter auf Platz zwei in 3:18,92 Minuten. Maximilian Erhard wurde bei den Jungen M10 Vierter (682). Adrian Ecker belegte Platz acht (585), im 800 Meter Lauf wurde er Sechster (3:31,79). Julia Gaugenrieder belegte bei den elfjährigen Mädchen Platz vier (947), Melanie Bergmüller Platz sieben (839). Über 800 Meter erreichte Julia Gaugenrieder mit 3:08,05 Minuten den ersten Platz und durfte sich über die Goldmedaille freuen. Felix Kirr bejubelte mit 785 Punkten Platz drei. Im 800-Meter-Lauf siegte er in 2:51,41 Minuten. Tim Huber erzielte in der Altersklasse M12 den fünften Platz (862). In der Altersklasse W13 holte Leonie Huber mit 979 Punkten die Bronzemedaille knapp vor Laura Ecker (976).

Stefanie Erhard wurde bei der weiblichen Jugend W14 mit 1.246 Punkten Fünfte. Über 800 Meter erreichte sie mit 2:53,15 Minuten Platz zwei. Vincent Arnold (1163) startete in der Altersklasse M14 und wurde Zweiter. Über 800 Meter siegte er in 2:51,91 Minuten. (AN)

