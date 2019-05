19:22 Uhr

Dasinger feiert die Meisterschaft

Geschafft! In Gundelsdorf setzte sich der TSV Dasing mit 2:0 Toren durch und machte damit die vorzeitige Rückkehr in die Kreisliga perfekt. Danach wurden der Titelgewinn in der Kreisklasse und der Aufstieg lange gefeiert.

Von Reinhold Rummel

Der TSV Dasing hat in der Kreisklasse den Deckel drauf gemacht. Die Schützlinge von Trainer Jürgen Schmid setzten sich mit 2:0 beim Tabellenzweiten FC Gundelsdorf durch und stehen in der neuen Runde in der Kreisliga.

Gundelsdorf – TSV Dasing 0:2

Von einem verdienten Erfolg des ungeschlagenen Tabellenführers sprach nach dem Schlusspfiff Franz Haider. Die Dasinger entführten mit 2:0 die Punkte und stehen damit als Meister fest. „Erstmals haben die Dasinger bei uns gewonnen“, so Haider, der in der 15. Minute die erste Dasinger Chance notieren musste. Der Ball landete aber an der Latte. In der 24. Minute scheiterte zunächst Hochzeiter Jörg Marquart an Torhüter Alex Dirr, aber Florian Higl staubte am langen Pfosten ab. Dann rettete Dasings Keeper Greppmair nach einen Freistoß von Mathias Englhart und lenkte das Geschoss an die Latte. Nach dem Seitenwechsel markierten die Gäste durch den eingewechselten Jonathan Rettig den zweiten Treffer. Als Fabian Forster den Ball ins Tor schoss, hatte der Unparteiische den Vorteil vorzeitig abgepfiffen. Danach kochte die Stimmung hoch, aber es blieb alles im Rahmen. „Das haben sich die Jungs auch verdient“, streifte Erfolgs-Coach Jürgen Schmid nach der Bierdusche die nassen Kleider freudestrahlend ab.

Tor 0:1 Higl (24.), 0:2 Rettig (76.) Zuschauer 120.

FC Affing II – SV Steingriff 0:3

Enttäuscht zeigte sich Affings Coach Viktor Hofecker vom schwachen Auftritt seiner Truppe: „Das ist einfach viel zu wenig, wie wir den Abstiegskampf bestreiten.“ Er kritisierte nicht nur den Auftritt: „Das geht schon im Abschlusstraining los“, bemängelte er auch den mäßigen Besuch am Übungsabend. Beim Führungstreffer von Martin Tyroller leistete Sebastian Kraus die Vorarbeit, aus sechs Meter grätschte der Steingriffer eine Freistoßflanke ins Tor. Enas Bektas setzte sich im Mittelfeld erfolgreich durch und sein Zuspiel drückte Tobias Wintermayr ins Tor. Erst danach bemühte sich die Heimelf, traf aber nur die Latte und einen Schuss von parierte Torhüter Schoder. Sebastian Kraus machten den Erfolg perfekt.

Tore 0:1 Tyroller (16.), 0:2 Wintermayr (52.), 0:3 Kraus (87.) Zuschauer 80.

DJK Gebenhofen – Stotzard 0:1

Enttäuscht zeigte sich Sigi Haas, der Gebenhofener Berichterstatter: „Da war eigentlich nicht mehr drin für uns. Stotzard hat seine wenigen Möglichkeiten halt genutzt.“ Markus Stegmair (Gebenhofen-Anwalting/37.) sah nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte. Die Heimelf vergab die Chance auf den Führungstreffer, Maximilian Wolf scheiterte frei aus acht Metern. Nach dem Wechsel nutzte Stotzard eine Chance über Christian Braun, der von der Mittellinie losmarschierte. Seinen Pass drückte Hakan Nurten aus sieben Meter zum Siegtreffer für die Seizmair-Elf über die Torlinie. Den Ausgleichstreffer verhinderte Stotzards Keeper Alexander Käufer, der einen Schuss von Lukas Barl abwehrte.

Tor 0:1 Nurten (62.) Zuschauer 120.

Wulfertshausen– WF Klingen 2:1

„Allein die Punkte zählten heute“, schnaufte SVW-Coach Bastian Schaller nach dem Heimerfolg über Schlusslicht Klingen durch: „Fußball war nämlich wenig zu sehen, da stand zuviel Hektik auf beiden Seiten im Spiel.“ Seine Truppe lag nach 63 Minuten noch im Rückstand, als Sebastian Frey den Tabellenletzten in Führung brachte. „Dann hatten wir sicher Glück, dass wir den Strafstoß bekommen haben“, gestand Schaller ein, als Axel Eschenlohr nach einem Kopfballduell zu Boden sank. „Das war schon kurios, so einen Strafstoß zu pfeifen“, verstand WFK-Spielertrainer Frank Lasnig die Welt nicht mehr. Den Strafstoß versenkte Tim Halbauer und Adrian Würsching erzielte den Siegtreffer.

Tor 0:1 Frey (63.), 1:1 Halbauer (72.), 2:1 Würsching (82.) Zuschauer 70.

Oberbernbach – BC Aresing 0:0

Von einem an Höhepunkten armen Spiel berichtete Patrick Weber: „Da waren wenige gute Chancen, denn die Torhüter waren einfach immer zur Stelle.“ Den Siegtreffer für den SCO vergab Fadel Afoda (85.), der aus sechs Metern an Keeper Irrenhauser scheiterte.

Zuschauer 50.

TSV Kühbach – Inchenhofen 1:2

„Fünf Minuten sind einfach zu wenig, um erfolgreich zu spielen“, fasste Sebastian Helfer die Heimniederlage zusammen. Inchenhofen investierte mehr. Die Heimelf hatte Glück, als ein Schuss von Maxi Heilgemeir an den Pfosten knallte. Dann war Arthur Vogel mit dem Führungstreffer zur Stelle. Auch nach dem Wechsel dominierte Inchenhofen. Dominik Weiß erhöhte auf 2:0, ehe Kühbach mehr Druck ausübte. Es sprang nur noch das 1:2 von Christian Seidel heraus.

Tore 0:1 Vogel (12.), 0:2 Weiß (75.) Zuschauer 130.

SVRied – SC Mühlried 3:4

Tore 1:0 Münchmeyer (15.), 1:1 Jocham (30.), 1:2 Schreiner (41.), 2:2 Lakommiak (55.), 2:3 Jocham (67.), 3:3 Hintersberger (80.), 3:4 Jocham (86.) Zuschauer 80.

