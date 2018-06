07.06.2018

Dem Sieg entgegengesprungen Lokalsport

Beim Turnier des RV Thierhaupten messen sich Dressur- und Springreiter.

Bei traumhaften Wetterverhältnissen ging das viertägige Dressur- und Springturnier vom Reitverein Thierhaupten auf der Reitanlage Meir zu Ende. Bayerns Spitzen-Springreiterin Simone Blum war nicht die einzige prominente Starterin.

Aufgrund der hohen Nennzahlen mussten die Teilnehmer der Dressurprüfung Kl. L* sehr früh aufstehen, darunter Rosemarie Höß/Linetto (TSG Brunnenmühle-Dasing). Über die Mittagszeit ritten die Teilnehmer der Dressurprüfung Kl. A um den Sieg. Über Platzierungen vom Reitverein Thierhaupten konnten sich Nicole Meir mit Dreamcatcher auf Platz vier und Alexandra Stocker mit Santara auf Platz sieben freuen. Der Höhepunkt des ersten Tages war die Dressurprüfung der Kl. M*. Große Freude herrschte bei Lokalmatadorin Stephanie Steinberger (Chocolate Girl) vom RFV Thierhaupten, die am Ende als Siegerin aus dem Wettbewerb hervorging. In der Kl. A freute sich Michaela Groß (Thierhaupten) mit Glorie über den vierten Platz. In der Dressurpferdeprüfung nahm Annette Wenninger/Fabienne (RC Eichstätt) den Sieg mit nach Hause. In der ersten Springprüfung Kl. A* ritt Rebecca Schmid mit Letor auf den dritten und Alexandra Stocker (beide RFV Thierhaupten) auf den fünften Platz. Es folgte eine Springprüfung Kl. A** vor der Springprüfung Kl. L, die Anna-Katharina Vogel/Quintano (RFV Marktoberdorf) gewann. Markus Miller/Connory (RFV Thierhaupten) erreichte Platz drei.

Am Samstag und Sonntag beherrschten die Springreiter die Szene. Ein weiterer bayerischer Champion für den „Bayerns Champion Club“ brachte der Stilspring-Wettbewerb mit Lucy Höß auf Quidam (TSG Brunnenmühle-Dasing) hervor. Kathrin Wiedenmann/PM Discovery und Lea Schmid/Letor vom gastgebenden Verein lagen auf Platz drei und fünf.

Entspannt ging es in den Turniersonntag. Am Morgen starteten die Reiter in der Springprüfung Kl. L mit wachsenden Anforderungen. Sprünge mit ansteigenden Höhen schien auch für die Teilnehmer interessant zu werden. In zwei Abteilungen wurde geritten. In der 1. Abt. gewann Franz Ost/Uparco (RFV Donauwörth-Mertingen), in der 2. Abt. ging Klaus Kienle/Illingstoa (RFV Schwabmünchen) als Sieger hervor. Auch die folgende Springprüfung Kl. M* und Springpferdeprüfung Kl. M* sorgten für Spannung.

Im Anschluss präsentierten sich die Kleinsten. „Klein gegen Groß“, wie Vorsitzende Hildegard Steiner bemerkte, denn es folgte dann die Springprüfung Kl. S* mit Stechen. „So sehen die „Kleinen“ welches Ziel sie sich setzen können und die „Großen“ die Erinnerung, dass sie auch einmal klein angefangen haben“, so Steiner. Glücklich über den ersten Platz in der Führzügelklasse konnte sich Maria Schreiber/Mayenne vom RFV Wemding schätzen.

Voller Spannung wurde die Springprüfung Kl. S* mit Stechen erwartet. Turnierchampion wurde Markus Rudolph mit Shakira vom RC Oberbeuren mit 0.00 Fehlerpunkten und einer Zeit von 40.05. Sandra Jarczak/Little Lucie (RC Tattersall Nürnberg) folgte auf Platz zwei und Patrick Afflerbach/Quando (RV Königsbrunn Fohlenhof) erreichte den dritten Platz.

Das nächste Reitsportturnier in Thierhaupten findet am 23. und 24. Juni statt – ein WBO/LPO-Breitensportturnier. (AN)

