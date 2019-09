vor 18 Min.

Der BC Aichach spielt in Tschechiens Hauptstadt

Zum 120-jährigen Bestehen des befreundeten CAFC Prag macht sich eine Delegation des BCA auf den Weg. Was Spieler und Verantwortlich dort alles erleben.

Anstatt des Spitzenspiels beim Tabellenführer TSV Pöttmes stand für den BC Aichach vor rund einer Woche ein ganz besonderes Auswärtsspiel an: Eine 30-köpfige Delegation, bestehend aus Spielern der ersten und zweiten Mannschaft, Verantwortlichen sowie Fans, machte sich per Bus auf den rund 380 Kilometer langen Weg in die tschechische Hauptstadt.

Dort bestritt der BCA anlässlich der Feierlichkeiten zum 120-jährigen Bestehen des CAFC Prag ein Freundschaftsspiel beim tschechischen Traditionsverein. Zunächst führten die Prager ihre Gäste durch die Stadt zu den bekannten Sehenswürdigkeiten wie dem Wenzelsplatz oder der Karlsbrücke. Im Anschluss ging es dann zum Vereinsgelände des CAFC, wo am Nachmittag das Spiel der beiden Traditionsvereine angepfiffen wurde. Im Vorfeld wurde mit Geschenken und einem gemeinsamen Mannschaftsfoto die Vereinsfreundschaft zelebriert. Im Spiel erwischten dann die Gäste aus der Paarstadt den besseren Start und lagen bereits nach rund einer halben Stunde mit 3:0 in Front: Marcus Wehren zweimal sowie Dominic Brunner sorgten für die Tore. So eindeutig sollte es jedoch nicht bleiben, die Prager erzielten noch vor der Pause den 1:3-Anschlusstreffer.

Trikottausch und Autogramme für BCA-Spieler

In der zweiten Hälfte erwischte dann der CAFC den besseren Start und verkürzte wenige Minuten nach dem Seitenwechsel wiederum per Kopf auf 2:3. Durch einen Foulelfmeter kamen die Gastgeber zum Ausgleich. In der Folge ließ die Elf von Markus Winkler und Sebastian Böhm gute Gelegenheiten liegen und wurde schließlich dafür bestraft:

Nach einem Konter erzielten die Tschechen den Siegtreffer zum 4:3-Endstand. Nach dem Spiel wurde dann gemeinsam gefeiert: Bei Livemusik und Tombola feierten Prager und Aichacher gemeinsam die länderübergreifende Vereinsfreundschaft. Trikots wurden getauscht und die BCA-Spieler mussten gar zahlreiche Autogramm- und Fotowünsche der Prager Kinder erfüllen. (AN)

