14:13 Uhr

Der Ball liegt jetzt bei den Vereinen Lokalsport

Kreis stellt in Oberbernbach den Rahmenkalender vor. Warum die Relegation 2019 anders verlaufen soll und wie es mit der Hallenmeisterschaft weitergeht.

Von Sebastian Richly

Anstrengende Wochen liegen hinter den Fußball-Funktionären im Kreis Augsburg. Doch nun stehen die Ligen und der Rahmenterminkalender. Am Donnerstag trafen sich die Vereinsvertreter sowie die Kreisfunktionäre im Sportheim des SC Oberbernbach.

Sportgericht Peter Winter sprach von insgesamt 585 Fällen in der vergangenen Saison. Das sind 25 mehr als in der Spielzeit zuvor. Erstmals seit einigen Jahren gehe die Entwicklung wieder die negative Richtung. „Da waren auch drei mündliche Verhandlungen dabei, die uns stark beschäftigt haben.“ Und noch etwas hat dem Mitglied des Sportgerichts nicht gefallen: die insgesamt 76 Spielausfälle im Kreis Augsburg.

Schiedsrichter Außerdem verzeichnete das Sportgericht mehr als 70 Fälle von Schiedsrichterbeleidigung. „Da waren teils heftige Disziplinlosigkeiten dabei“, sagte Winter. Anton Großhauser, Obmann der Schiedsrichtergruppe Ostschwaben, berichtete von einem Fall, bei dem eine 15-jähriger Unparteiische aufgehört hatte, weil er nach einem C-Jugend-Spiel derart heftig von einem Trainer angegangen wurde. Großhauser: „Wir wollen uns nicht der Kritik entziehen. Die ist berechtigt und erwünscht, aber so geht das nicht, schon gar nicht gegen einen Jugendlichen.“ Dabei haben die Schiedsrichter im Kreis ohnehin schon Probleme die vielen Partien zu besetzen. Lehrwart Franz-Ludwig Haltmeir rief die Vereinsvertreter deshalb auf, für den Neulingskurs vom 13. bis 15. Juni noch Anwärter zu melden.

Relegation im Kreis soll gerechter werden

Pyrotechnik Spielgruppenleiter Günther Behr wies auf die Null-Toleranz-Politik des Verbandes bezüglich des Einsatzes von Pyrotechnik hin. Die Strafen belaufen sich auf mindestens 300 Euro. In Wiederholungsfällen kann auch ein Punktabzug drohen. „Es gab in den vergangenen Jahren gerade bei Entscheidungsspielen immer wieder Vorfälle. Wir haben das im Kreis zu lasch geahndet. Das wird künftig anders sein. Die Vereine haften für Vergehen vor, während und nach den Spielen.“

Relegation Hier gibt es die größten Veränderungen. Vor allem die unterschiedliche Belastung der Teams wollten Behr und die Kreisvorsitzende Carola Haertel verhindern. Deshalb treten nun in der Relegation zur Kreisliga mehr Teams als im Vorjahr an und ermitteln in einem Achter-Turnier den Kreisliga-Aufsteiger. Dabei steigt in der Oststaffel etwa der Tabellenzwölfte nicht wie zuvor direkt ab, sondern nimmt an den Entscheidungsspielen teil. In diesem Jahr hatte der SV Echsheim ein Spiel weniger zu bestreiten als die Konkurrenz. „Die ungleiche Anzahl der Spiele möchten wir so verhindern“, so Behr. Auch soll es in der Saison 2019/2020 eine A-Klasse mehr geben, weshalb nur die Tabellenletzten absteigen und die Vizemeister in direkten Duellen drei Aufsteiger in die Kreisklassen ausspielen. Aus diesen steigen die beiden letztplatzierten Teams direkt ab. Die Saison endet am 26. Mai, direkt im Anschluss folgen die Relegationsspiele.

Hallenlandkreismeisterschaft Nur sieben Teams aus dem Kreis Aichach-Friedberg haben sich bislang gemeldet. Haertel: „Deshalb werden wir uns wohl mit den Teams aus dem Augsburger Stadtgebiet zusammentun und eine Ostmeisterschaft ausspielen.“

Themen Folgen