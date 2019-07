vor 34 Min.

Der FC Affing will positiv überraschen

Ein Jahr nach dem Aufstieg will der FCA eine möglichst ruhige zweite Saison spielen. Wir nehmen die Mannschaft genauer unter die Lupe und verraten Baustellen.

Von Martin Hetzer

Zwei Jahre lang gehörten die Fußballer des FC Affing der Bayernliga Süd an. Es folgten gleich drei Abstiege in Serie, die einhergingen mit vielen Wechseln auf der Trainerposition. Erst mit Tobias Jorsch und Marc-Abdu Al-Jajeh hat der FC Konstanz gefunden. Seit der Spielzeit 2017/18 gibt das Duo die Kommandos am Lechrain. Mit ihnen gelang dann auch die lang ersehnte Rückkehr ins schwäbische Oberhaus. In der ersten Saison nach dem Aufstieg wurde ein respektabler neunter Platz erreicht. Wir haben den FC Affing vor dem zweiten Jahr in der Bezirksliga Nord genauer unter die Lupe genommen.

Hin & Weg

Leopold von Peinen kam vom TSV Ottobrunn und ist eine weitere Option in der Defensive. Marco Buchner stammt aus der U19 der SG Hollenbach/Petersdorf und wird in seinem ersten Jahr im Herrenbereich hauptsächlich in der Zweiten Mannschaft zum Zug kommen. Auf der Torhüterposition hat man sich mit Nicolas Köpper vom SV Mering verstärkt. „Er soll den Konkurrenzkampf anheizen. Es ist völlig offen, wer spielen wird,“ so der Sportliche Leiter Markus Berchtenbreiter. Der vierte Neuzugang ist Matthias Steger vom TSV Neusäß. Der 23-Jährige war der überragende Mann beim Bezirksliga-Aufsteiger. „Wir konnten ihn nicht halten“, bedauerte sein ehemaliger Abteilungsleiter Ernst Krendlinger. Berchtenbreiter ist hingegen sehr erfreut: „Matthias ist ein richtig guter Kicker und hat sich bereits perfekt integriert. Er wird für viel Geschwindigkeit und Variabilität in der Offensive sorgen.“ Den vier Zugängen stehen zwei Abgänge gegenüber. Torhüter Benjamin Seidel verließ den Verein Richtung Baiershofen. Angreifer Marco Wanner ist nächste Saison als spielender Co-Trainer bei der DJK Gebenhofen aktiv. Als inoffiziellen Abgang kann man Ronny Roth sehen, der sich erneut schwer verletzt hat. Der 34-Jährige wird seine Karriere vermutlich beenden. „Ronny plagt sich seit Jahren immer wieder mit schweren Verletzungen herum. Wenn er aber wieder fit ist und Lust auf Fußball haben sollte, ist er bei uns immer herzlich willkommen,“ so Berchtenbreiter

Team & Chef

Tobias Jorsch und Marc-Abdu Al-Jajeh bleiben auch weiterhin das Trainergespann in Affing. „Wir sind mit der Arbeit von Tobi und Abdu sehr zufrieden, sie haben sich ihre Aufgaben gut aufgeteilt und ergänzen sich perfekt. Deshalb haben wir mit ihnen auch schon frühzeitig verlängert. Sie sollen weiterhin für Kontinuität sorgen,“ so Berchtenbreiter. Ergänzt wird das Team von Torwarttrainer Bernd Kühne, der selbst lange Zeit das Tor der Affinger hütete. Als Betreuer wird weiterhin Heinz Bölk fungieren, es ist bereits die neunte Saison für den 65-Jährigen.

Glücks- & Sorgenkinder

Berchtenbreiter wollte niemanden speziell als Glückskind hervorheben. „Es machen sich alle gut, alle sind voll motiviert und ziehen gut mit. Erfreulich ist, dass Max (Schacherl) weiß, wo das Tor steht. Letzte Saison hatte er oft Pech im Abschluss,“ so der Teammanager. Schacherl konnte in den fünf Testspielen fünf Treffer erzielen. Auf jeden Fall ein Glückskind ist Nino Kindermann, er hat in der Sommerpause geheiratet. „Ich hoffe, das verleiht Nino noch einmal Flügel und er spielt die Saison seines Lebens,“ ergänzt Berchtenbreiter. Als Sorgenkind gilt Tobias Jorsch. Berchtenbreiter: „Er hat sich in der letzten Saison zwei Mal schwer verletzt und befindet sich momentan nur im Lauftraining. Tobi ist nicht nur neben, sondern auch auf dem Platz immens wichtig. Er ist sehr erfahren und extrem kopfball stark. So ein Spieler bringt jedes Team weiter.“

Test & Taktik

Mit den Testspielen kann der FC Affing durchaus zufrieden sein. Beim Vorbereitungsauftakt gegen den TSV Schwaben Augsburg zeigte man eine sehr gute Vorstellung. Auch gegen den TSV Rehling wusste man zu überzeugen. Gegen die TG Viktoria machten die Spieler eine gute Partie, verloren aber mit 1:2. „In den Testspielen war zu sehen, dass wir uns durchaus an den Gegner anpassen können.“ Dennoch wird sich zur Vorsaison taktisch nicht viel verändern. Das Team will wie gehabt aus einer stabilen Grundordnung kommen und dann schnell über außen kontern.

Start & Ziel

Der FC Affing ist Ausrichter des Eröffnungsspiels der Bezirksliga Nord. Am Freitag geht es gegen den TSV Gersthofen. Am zweiten Spieltag steht schon das nächsten Derby an. Der FCA trifft dann auf den umgruppierten FC Stätzling. In diesen Spielen gilt es, den Grundstein für eine erfolgreiche Saison zu legen. Das Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz.

Prognose

Wenn beim FC Affing die Schlüsselspieler verletzungsfrei bleiben, ist das gesteckte Ziel oder sogar mehr durchaus realistisch. Welche Probleme die Ausfälle mit sich bringen, hat man in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit gesehen. Aber in diesem Kader steckt viel Qualität. Nino Kindermann spielte mit Aindling in der Bayernliga, sowie Marc-Abdu Al-Jajeh beim TSV Rain; Tobias Jorsch und Maximilian Merwald waren früher sogar bei Regionalligateams. Solche Leute wird man aber im verflixten zweiten Jahr auch brauchen.





Neuzugänge des FC Affing

Mathias Steger (Neusäß), Nicolas Köpper (Mering), Marco Buchner (SG Hollenbach), Leopold von Peinen (Ottobrunn)

Abgänge

Benjamin Seidel (Baiershofen), Marco Wanner (Gebenhofen)

Testspiele

FCA – Schwaben Augsburg 4:3

TSV Rehling – FCA 1:7

FCA – Türk Königsbrunn 1:2

TG Viktoria Augsburg – FCA 2:1

TSV Pöttmes – FCA 3:3

Auftaktprogramm

FCA – TSV Gersthofen

FC Stätzling – FCA

FCA – TSV Nördlingen II

Meitingen – FCA

FCA – VfL Ecknach

