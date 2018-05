Der Kapitän bekommt eine Pause

vor 58 Min.

Neben Patrick Modes wird heute im letzten Punktspiel des TSV Aindling beim FC Memmingen II wohl auch Michael Hildmann für die Relegation geschont. Simon Knauer steht wieder parat.

Von Johann Eibl

Zum Finale dieser Landesligasaison könnte die Marke von 30 Punkten geknackt werden. 29 Zähler haben die Fußballer des TSV Aindling bislang geholt, bei einem Unentschieden heute ab 14 Uhr beim Team zwei des FC Memmingen würden daraus 30 werden, bei einem Sieg 32. Die Frage ist freilich, ob das Spieler noch sonderlich interessiert. Sie dürften mit ihren Gedanken bereits in der Relegation sein, die für sie am Donnerstag, 24. Mai, beginnt.

Auch aufseiten der Gastgeber dürfte sich die Motivation in Grenzen halten. Die „Zweite“ des Regionalligisten Memmingen hat zwar eine mehr als ordentliche Saison absolviert. Aber in dieser Woche hat der Verein offiziell mitgeteilt, dass er zumindest derzeit keinen Aufstieg in die Bayernliga anstrebt. Somit ist es weitgehend egal, wie der Vierte der Tabelle die Runde abschließt. Zuletzt ließen die Allgäuer mit einem 5:1-Sieg beim FC Stätzling aufhorchen. Zuvor allerdings kamen sie in vier Partien nur auf zwei Pünktchen. Nicht gerade die Erfolgsbilanz eines echten Spitzenteams. Am 22. Oktober endete das Duell der beiden Konkurrenten zum Abschluss der Vorrunde am Lechrain 1:1. Dieses Ergebnis würde heute keine Überraschung darstellen.

Gegen wen die Aindlinger sich in der Relegation messen müssen, das war Trainer Thomas Wiesmüller am Freitag noch nicht so wichtig: „Für uns ist es egal, gegen wen wir spielen werden. Gewinnen müssen wir gegen jeden Bezirksligisten.“ Ob es zunächst nach Erkheim geht oder zum Nachbarn nach Gersthofen, das wird sich am Sonntag herausstellen. Dann werden die Partien ausgelost.

Auch diesmal wird die Aindlinger Startelf nur bedingt Rückschlüsse zu lassen auf das Team, das sich fünf Tage danach in der Relegation bewähren muss. Noch einmal will der Coach ein wenig testen und Leuten eine Chance einräumen, die in der Verlängerung der Saison mit von der Partie sein wollen. Daneben ist es ohnehin bereits beschlossene Sache, dass die Aufstellung eine andere sein wird, als eine Woche zuvor daheim beim 0:1 gegen Bad Grönenbach. Schon allein deshalb, weil Simon Knauer wieder parat steht. Ein anderer wichtiger Akteur darf in Memmingen allenfalls zuschauen. Wiesmüller begründet den Verzicht auf Kapitän Patrick Modes so: „Den nehmen wir einmal raus. Der hat jetzt in der Rückrunde alle Spiele gemacht, sein Fuß ist immer noch nicht zu 100 Prozent in Ordnung.“ Bei einem Mann aus dem Defensivverbund sieht es wohl ähnlich aus. Auch Michael Hildmann soll eine Pause erhalten, damit er in der Relegation gut erholt zu Werke gehen kann. David Englisch dagegen wird man nicht mehr im Trikot des TSV Aindling sehen. Der Mann, der auf der linken Seite verteidigte oder im linken Mittelfeld agierte, gilt nach wie vor als verletzt und wird den Verein verlassen.

