Der SC Griesbeckerzell will erneut jubeln Lokalsport

Erneuter Jubel? Der SC Griesbeckerzell trifft am heutigen Dienstag in der zweiten Relegationsrunde auf den SC Altenmünster.

Die Zeller könnten ihrem Ziel, dem Aufstieg in die Bezirksliga, mit einem Sieg gegen Altenmünster schon sehr nahekommen.

Von Christoph Lotter

Sieg Nummer eins in der Bezirksliga-Relegation hat der SC Griesbeckerzell in der Tasche. Riesengroß war der Jubel nach dem 2:1-Sieg in der ersten Runde gegen den SV Wörnitzstein-Berg. Wenige Stunden später dürfte der Vizemeister der Kreisliga Ost den Fokus allerdings ganz auf die nächste Runde im Rennen um die Bezirksliga Nord gerichtet haben: Am heutigen Dienstagabend ist das Team von Trainer Metin Bas ab 18.15 Uhr in Herbertshofen gegen den SC Altenmünster gefordert.

Das entscheidende Endspiel für die Zeller ist die Partie gegen den Tabellenzweiten der Kreisliga West allerdings wider Erwarten nicht. Denn die Aufstiegsentscheidung hängt maßgeblich von der Relegation zur Landesliga ab. Wie berichtet, steht der Abstieg des TSV Aindling und des FC Stätzling bereits fest.

Ob für die kommende Spielzeit nun ein oder zwei Plätze in der Bezirksliga frei sind, entscheidet sich deshalb erst bei den zwei weiteren Relegationsspielen der beiden anderen schwäbischen Vertreter, dem TSV Gersthofen (gegen SC Aufkirchen) und dem TV Erkheim (gegen TSV Moosinning). Sollte einer der beiden den Sprung in die Landesliga schaffen, wären zwei Plätze vakant. Somit wäre der Aufstieg sowohl für den Sieger Altenmünster – Griesbeckerzell als auch für den Gewinner der anderen, gleichzeitig stattfindenden Bezirksliga-Relegationspartie TSV Ziemetshausen – Türk Kempten perfekt. Falls weder Gersthofen noch Erkheim aufsteigen sollte, droht den beiden Siegern der Bezirksliga-Relegationsspiele hingegen eine dritte Runde.

Eben diese Konstellation bringt jedoch ein Problem mit sich: Die Gewinner von heute Abend wissen erst am Sonntag, ob sie aufgestiegen sind oder nicht. Denn die Relegationsspiele zur Landesliga werden im Hin- und Rückspielmodus ausgetragen. Auftakt ist am Donnerstag, die Rückspiele sind für Sonntag angesetzt. Es ist also durchaus möglich, dass Griesbeckerzell im Falle eines Sieges den größten Erfolg der Vereinsgeschichte als Zuschauer neben dem Rasen feiert. Alternativ steht für das Team von Metin Bas in der ersten Juniwoche (voraussichtlich Dienstag oder Mittwoch) ein weiteres Relegationsspiel an.

Für Bas ist das alles jedoch kein Grund, sich verrückt machen zu lassen: „Dass es unter Umständen noch ein drittes Relegationsspiel für den Aufstieg braucht, stört uns nicht. Wir machen uns da überhaupt keine Gedanken, sondern schauen auch weiterhin von Spiel zu Spiel. Auch der Gegner ist uns wurscht.“ Dass der SC Altenmünster, Tabellenzweiter der Kreisliga West, seinerseits den TSV Wertingen in Runde eins mit 3:0 abfertigte, beeindruckt den 35-Jährigen allerdings: „Einen Sieg in dieser Höhe hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet.“

Dementsprechend groß ist sein Respekt vor der kommenden Aufgabe. Im Vorfeld beobachtet habe er den Gegner aber nicht: „Wir schauen nur auf uns. Wir werden uns voll reinhängen und dann schauen wir mal, was dabei herauskommt.“ Dennoch ist seine Zielsetzung klar definiert: „Altenmünster ist natürlich ein sehr starker Gegner. Aber wir wollen definitiv gewinnen, keine Frage.“ Und die Chancen dafür stünden gar nicht schlecht, erklärt Bas: „Die Stimmung ist gut, Druck haben wir keinen.“ Änderungen im Kader werde es keine geben.

Auch ein spezielles Konzept, um Altenmünster zu knacken, habe sich Zells Trainer nicht überlegt – es sei der falsche Zeitpunkt für Experimente. „Wir werden das Spiel wie jedes andere auch angehen.“ Sogar bei der Anreise setzen die Zeller scheinbar auf Konstanz: Auch nach Herbertshofen reist das Team wieder mit einem Bus. Für die Zeller Fans ist ebenfalls erneut ein Bus organisiert.

