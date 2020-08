vor 49 Min.

Derbys ohne Ende: Der Spielplan für den Ligapokal verspricht brisante Duelle

Plus Die Einteilung des Ligapokals bringt interessante Begegnungen mit sich. So treffen Aichach und Griesbeckerzell aufeinander. Hier ein Überblick.

Von Sebastian Richly

Absolut zufrieden war Kreisspielleiter Reinhold Mießl mit den Rückmeldungen zum Ligapokal im Fußballkreis Augsburg. Nun gab Mießl die Einteilung bekannt. Insgesamt kämpfen 258 Mannschaften in vier Klassen um den Titel. Die Gruppen wurden nach geografischen Punkten eingeteilt. Mießl: „Einige hätten sich sicher mal andere Gegner gewünscht, aber der Verband wollte möglichst viele Derbys haben.“

In gesamt 28 Mannschaften aus den beiden Ligen kämpfen um ein Bezirksliga-Ticket bzw. den Klassenerhalt. In der Gruppe A bekommen es die Stadtrivalen BC Aichach und SC Griesbeckerzell miteinander zu tun. Ebenfalls zwei Spitzenteams der Oststaffel finden sich in Gruppe C wieder. Mit dem Tabellenzweiten TSV Pöttmes und dem Tabellenvierten SSV Alsmoos-Petersdorf ist Qualität im Topf. Nur Außenseiterchancen hat Kreisligaaufsteiger TSG Untermaxfeld. Aus jeder Gruppe ziehen die beiden Erstplatzierten Teams in die Zwischenrunde ein. Dort werden in Hin- und Rückspielen die Viertelfinalteilnehmer ausgespielt.

Ligapokal: In der Kreisklasse gibt es viele Derbys

Insgesamt 67 Mannschaften treten im Ligapokal an. Viele Derbys verspricht die Gruppe G. Hier kämpfen die drei abstiegsgefährdeten Teams vom Lechrain DJK Stotzard, TSV Rehling und FC Affing II um den Einzug in die Zwischenrunde. Eine schwere Gruppe hat der FC Stätzling II erwischt. Mit dem FC Gundelsdorf und dem TSV Inchenhofen tritt der FCS gleich auf zwei Teams aus der Spitzengruppe der Kreisklasse Aichach. Hinzu kommt der SC Oberbernbach. Schwer wird es auch für den TSV Kühbach, der es mit dem starken Aufsteiger FC Tandern und dem Spitzenreiter der Kreisklasse Aichach, dem BC Aresing, zu tun bekommt. Favorit ist dagegen der SV Echsheim in Gruppe C. Der SVE trifft dort auf die Ligakonkurrenten SV Münster und SV Holzheim. Aus den Vierergruppen kommen drei Mannschaften weiter und aus den Dreiergruppen zwei. Es wird eine Zwischenrunde mit 64 Mannschaften (Hin- und Rückspiel). 15 Teams erhalten ein Freilos. Dann geht es weiter mit einer K.o.-Runde der letzten 32 Mannschaften.

Mit 84 Mannschaften haben für den Ligapokal in der A-Klasse die meisten Teams im Fußballkreis Augsburg gemeldet. Auch hier warten viele Derbys auf die Teams aus dem Landkreissüden. Gruppe I ist mit dem SV Wulfertshausen II, dem SV Ottmaring II und den Sportfreunden Friedberg eine innerstädtische Meisterschaft. Rivalität gibt es auch in Gruppe J zwischen dem TSV Dasing II, dem FC Laimering-Rieden und dem BC Rinnenthal II. Der SC Eurasburg, Schlusslicht der A-Klasse Ost, bekommt es in Gruppe L mit den Ligarivalen SV Obergriesbach und TSV Sielenbach zu tun. Spannend wird es auch in Gruppe G. Hier treffen die Zweiten Vertretung aus Ecknach und Hollenbach aufeinander. Hinzu kommt Aufsteiger FC Igenhausen. Brisant dürfte es auch in Gruppe H zugehen. Dort treffen sich die Ligarivalen der SG Mauerbach, der Wanderfreunde Klingen und des SV Baar wieder. Eine reine Lechraingruppe gibt es in Staffel K. Neben dem TSV Aindling II kämpfen Oststaffel-Spitzenreiter DJk Gebenhofen und der TSV Mühlhausen um den Einzug in die nächste Runde. Der TSV Schiltberg bekommt es dagegen mit dem SV Hörzhausen und dem TSV Weilach zu tun. Der TSV Pöttmes, Spitzenreiter der Aichacher Staffel, trifft auf die DJK Langenmosen II und den SV Klingsmoos 2. Aus den Vierergruppen kommen drei Mannschaften weiter und aus den Dreiergruppen zwei. Der Modus orientiert sich an dem der Kreisklassen.

Kreisliga: Die Gruppen im Ligapokal

Gruppe A Dasing, Rinnenthal, Aichach, Griesbeckerzell

Gruppe B Feldheim, Burgheim, Thierhaupten

Gruppe C Untermaxfeld, Pöttmes, Petersdorf

Gruppe D Mühlried, Gerolsbach, Langenmosen

Gruppe E Horgau, Dinkelscherben, Zusmarshausen

Gruppe F Kriegshaber, Täfertingen, Anhausen, Westheim

Gruppe G FC Haunstetten, Göggingen, Firnhaberau, Kissing

Gruppe H Lagerlechfeld, FC Königsbrunn, Schwabmünchen 2, Langerringen

Kreisklasse: Die Gruppen im Ligapokal

Gruppe A Joshofen, SC Ried, Rennertshofen, Neuburg

Gruppe B Klingsmoos, Ehekirchen II, Grasheim, Wagenhofen

Gruppe C Münster, Holzheim, Echsheim

Gruppe D Straß, Steingr., Berg i. G.

Gruppe E Ottmaring, SV Ried, Wulfertshausen, Bachern

Gruppe F Inchenhofen, Oberbernbach, Gundelsdorf, Stätzling 2

Gruppe G Stotzard, Rehling, Affing 2

Gruppe H Kühbach, Tandern, Aresing

Gruppe I Kleinaitingen, Inningen, Wehringen, Großaitingen

Gruppe J Hiltenfingen, Walkertshofen, Schwabegg, Untermeitingen

Gruppe K Margertshausen, Fischach, Ustersbach, Langenneufnach

Gruppe L Pfersee, Trenk, Bärenkeller, Oberhausen

Gruppe M Hammerschmiede, Öz Akdeniz, Suryoye , Lechhausen

Gruppe N: Türkspor 2, Schwaben 2, SG Göggingen, Mesopotamien

Gruppe O TSV Königsbrunn, Merching, TSG Hochzoll

Gruppe P Welden, Emersacker, Foret, Meitingen 2

Gruppe Q Leitershofen, Stadtbergen, Steppach, Diedorf

Gruppe R Neusäß 2, Ottmarshausen, Lützelburg, Auerbach

18 Bilder Desinfektionsmittel statt Wasser: Fußball in Corona-Zeiten Bild: Sebastian Richly

A-Klasse: Die Gruppen im Ligapokal

Gruppe A Rohrenfels, Sinning, O/Unterhausen, Illdorf

Gruppe B Bayerdilling, Echsheim 2, Staudheim

Gruppe C Feldkirchen, Zell/Bruck, Neuburg 2

Gruppe D Waidhofen, Brunnen, Weichering

Gruppe E Klingsmoos 2, Langenmosen 2, Pöttmes 2

Gruppe F Hörzhausen, Weilach, Schiltberg

Gruppe G Hollenbach 2, Ecknach 2, Igenhausen

Gruppe H Mauerbach, Baar, Klingen

Gruppe I Wulfertshausen 2, Ottmaring II, SF Friedberg

Gruppe J Dasing 2, Rinnenthal 2, Laimering

Gruppe K Gebenhofen, Mühlhausen, Aindling 2

Gruppe L Obergriesbach, Eurasburg, Sielenbach

Gruppe M Hurlach, Kaufering 2, Klosterlechfeld 2, Langerringen 2

Gruppe N Türk Bobingen, Bobingen 2, Lagerlechfeld 2, Obermeitingen

Gruppe O Straßberg, SSV Bobingen, Reinhartsh., Gessertshausen

Gruppe P ESV, Hellas , Westheim 2, Deuringen

Gruppe Q Lechhausen 2, TSG Augsburg, Hammerschmiede 2, Alba

Gruppe R Haunstetten 2, Gold-Blau, MBB, Türk Königsbrunn 2

Gruppe S Pfersee 2, Bärenkeller 2, Bergheim

Gruppe T Kissing 2, Merching 2, Mering 2, TSV Königsbrunn 2

Gruppe U Zusmarsh. 2, Horgau 2, Dinkelscherben 2, Auerbach 2

Gruppe V Nordendorf, Westendorf, Langweid, Achsheim

Gruppe W Anhausen 2, Täfertingen 2, Adelsried, Gablingen

Gruppe X Erlingen, Herbertshofen, Biberbach, Wörleschwang

B-Klassen: Die Gruppen im Ligapokal

Gruppe A Joshofen 2, Ried 2, Rennertsh. 2, Bertoldsh.

Gruppe B Münster 2, Holzheim 2, Burgheim 2, Feldheim 2

Gruppe C Ludwigsmoos, Grasheim 2, Illdorf 2

Gruppe D Berg im Gau 2, Steingriff 2, Untermaxfeld 2

Gruppe E Inchenhofen 2, Oberbernbach 2, Gundelsdorf 2, Mauerbach 2

Gruppe F SV Ried 2, Bachern 2, SF Friedberg 2

Gruppe G Aresing 2, Tandern 2, Kühbach 2

Gruppe H Gerolsbach 2, Schrobenh., Sandizell

Gruppe I Türks AIC, BCA 2, Adelzhausen 2 Gruppe J Griesbeck. 2,

Gruppe J Thierhaupten 2, Firnhaberau 2

Gruppe K Petersd.2, Mühlh. 2, Gebenhofen 2

Gruppe L Kleinaitingen 2, Inningen 2, Großaitingen 2, Klosterlechfeld 2

Gruppe M Hiltenfingen 2, Schwabegg 2, Walkertsh.n 2, Langerringen 3

Gruppe N Margertsh. 2, Fischach 2, Ustersbach 2, Mickhausen

Gruppe O Adtheu, Kriegshaber 2, ESV 2, DJK West

Gruppe P Deuringen 2, West 2, FC Hochzoll 2, PSV

Gruppe Q Gersth. 2, Hainh., FC Hochzoll

Gruppe R Haunst. 3, Königsbr. 2, Mering 3

Gruppe S Leitersh. 2, Stadtbergen 2, Steppach 2, Diedorf 2

Gruppe T Westendorf 2, Langweid 2, Achsheim 2, Ellgau

Gruppe U Welden 2, Emersacker 2, Bonstetten, Batzenh.

