Die Herbstmeister sind keine Überraschungen

Nach der Vorrunde liegen im Gau fast überall die Favoriten vorn

Halbzeit: Mit der fünften Runde im Schützengau Aichach in den Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole ist die Vorrunde beendet und die Herbstmeister stehen fest.

Sulzbach I ist wie vorhergesagt der Maßstab, an dem sich die anderen Mannschaften in der Gauoberliga A messen müssen. Richtig mithalten kann derzeit auch nur Oberbernbach I, der mit zwei Minuspunkten dem Herbstmeister als Zweitplatzierter in die Rückrunde folgen wird. Bestschützin war wieder Veronika Pfaffenzeller aus Sulzbach mit 395 Ringen.

In Gruppe 1 kann sich Hollenbach I über die Herbstmeisterschaft mit 10:0-Punkten freuen. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass ihnen der Zweitplatzierte aus Mauerbach am Ende der Rückrunde noch einmal gefährlich werden kann, wenn sie das Niveau der Hinrunde weiter durchziehen. In Gruppe 2 konnte Sulzbach II zwar nicht mehr an die Tabellenführung zum Beginn der Saison zurückkehren, bleibt aber zusammen mit Aichach I dem Spitzenduo auf den Fersen. Dies liegt hauptsächlich an der Niederlage vom Tabellenführer Igenhausen I, die im direkten Duell mit ihrem Verfolger Oberbernbach eine Niederlage einstecken mussten.

In Gruppe 1 dominiert Rehling II das Geschehen. Herbstmeister mit 10:0 Punkten, und dazu einen beruhigenden Abstand vor dem Tabellenzweiten aus Schönbach. Was will man mehr? Schiltberg I ist Herbstmeister der Gruppe 2. Auch sie schließen die Hinrunde mit dem fünften Sieg in Folge ab und können sich über einen soliden Vier-Punkte-Vorsprung auf das kommende Jahr freuen. Mit einer reinen Weste konnte Haunswies in der Gruppe 3 den Herbstmeistertitel einfahren. In der Gruppe 4 konnte Klingen I die Sektkorken knallen lassen. Mit dem Sieg in Kühbach beendete die Mannschaft verlustpunktfrei die Hinserie.

Die Tabellensituation der Gauliga ist die ordentlichste im Schützengau. Die Differenz zwischen den Plätzen beträgt immer exakt zwei Punkte. Willprechtszell führt verdient mit 10:0-Punkten. Wirklich gefährden konnte das keine der anderen Mannschaften, obwohl die Differenz im Ringdurchschnitt immer nah beieinander liegt. Bestschütze des letzten Wettkampfs der Hinrunde war Helmut Braunmüller aus Willprechtszell mit 376 Ringen. Die Abschlusstabelle in der A-Klasse ist schon etwas spezieller. Zwei Mannschaften beenden die Hinrunde mit jeweils einer Saisonniederlage. Der Tabellenerste Walchshofen kassierte diese erst in Runde fünf gegen den Tabellenzweiten Oberwittelsbach. (AN)

