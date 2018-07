19:48 Uhr

Die Messlatte für Friedberg liegt hoch Lokalsport

TSV-Sportlerinnen beim Landesfinale.

Von Werner Miller

Bei den Mädchen der Rhythmischen Gymnastik des TSV Friedberg reihen sich die Wettkämpfe zurzeit aneinander wie am Schnürchen. Jedes Wochenende schwingen sie ihre Turnbeutel erneut und machen sich auf den Weg zur nächsten bayerischen Stadt oder noch weiter in andere Bundesländer.

Am Samstag, 14. Juli, heißt es nun für die K-Mädchen des TSV Friedberg, in Hof beim Mannschafts- und Gruppenwettkampf im Landesfinale und für den Pokal zu bestehen. Im Unterschied zum Einzelwettkampf zählt beim Mannschaftswettkampf die Leistung von drei bis fünf Gymnastinnen zusammen. Alle – darunter auch Carina Eberlein – versuchen in ihrer jeweiligen Altersklasse, ihre Übungen mit Band und Keule fehlerfrei zu absolvieren und so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Zur gleichen Zeit findet der Pokalwettkampf der K-Gruppen in den Altersklassen zwölf bis 15 Jahre und 15+ statt. Hier heißt es für die beiden Gruppen des TSV Friedberg, jeweils vier Paar Keulen gleichzeitig unter Kontrolle zu halten.

Die jungen Gymnastinnen trainieren unter Trainerin Sylvia Ranf sehr intensiv zweimal in der Woche, bis die eingeübten Parts auch sitzen. In Hof erwarten sie altbekannte Vereine wie TSV Firnhaberau, TSV Gersthofen, TSV Milbertshofen, TSV Hof und der TSV Stein.

