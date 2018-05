22.05.2018

Die VfL-Brechstange verfehlt ihren Zweck Lokalsport

Ecknacher Ausgleich bei Absteiger Offingen findet keine Anerkennung

Die Fußballer des VfL Ecknach waren auf dem besten Weg, ihr erstes Jahr in der Bezirksliga Nord mit einem Teilerfolg abzuschließen. Christoph Jung hatte in Offingen in der Nachspielzeit den Ball ins Tor befördert. Doch dann wies ein Assistent an der Linie den Schiedsrichter darauf hin, dass er eine Abseitsstellung gesehen hatte. Vorbei war’s mit der Freude bei den Ecknachern, die sich daher mit 3:4 geschlagen geben mussten.

Spielertrainer Florian Fischer sah die Szene so: „Wir hatten die Brechstange ausgepackt. Es war ein langer Ball.“ Und den wollte „Gino“ Jung zum Remis abschließen. Der hatte gleich zu Beginn einen Pfostenschuss verzeichnet und später zum 2:1 getroffen. Der 18-jährige Tobias Jusczak kam erstmals von Beginn der Partie an zum Einsatz und erzielte beim 2:2 seinen ersten Treffer in der Bezirksliga. Fabian Ettinger hatte zu den ersten beiden Toren der Gäste jeweils eine Flanke serviert. Im Lager des VfL kam noch mal Hoffnung auf einen Teilerfolg auf, als Michael Eibel zum 3:3 ausgleichen konnte. Doch sechs Minuten später war Lukas Kircher für die Offinger erfolgreich, die trotzdem den Weg zurück in die Kreisliga antreten.

„Wir hatten Kranke, Verletzte, Urlauber“, beschrieb Florian Fischer die personelle Lage. „Wir hatten nur noch Lasnig auf der Bank.“ Auch Mario Schmidt, ebenfalls als Spielertrainer tätig, entschuldigte sich mit gesundheitlichen Problemen. Für das Duo Fischer/Schmidt endet nun die Zeit vom VfL Ecknach, sie arbeiten künftig für den TSV Gersthofen. Fischer: „Die vier Jahre waren eine Superzeit, die Truppe war überragend.“ (jeb)

VfL Ecknach Helfer, Hörl, Huber, Glas, Ettinger (65. Lasnig), Fischer, Eibel, Bergmair, Örnek, Jusczak, Jung.

Tore 1:0 Bronnhuber (18.), 2:0 Wachs (28.), 2:1 Jung (34.), 2:2 Jusczak (37.), 3:2 Deubler (49.), 3:3 Eibel (79.), 4:3 Kircher (85.) Schiedsrichter Tiedeken (Neusäß) Zuschauer 100.

Themen Folgen