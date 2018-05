Drei junge Sportler liegen Kopf an Kopf

22.05.2018

Abstimmung der

Endspurt bei der Wahl zum AN-Sportler der Monate März und April. Noch bis Donnerstag haben Sie Zeit, Ihre Stimme für Ihren Favoriten im Internet, am Telefon und per SMS abzugeben.

Zur Wahl stehen diesmal Tischtennisspielerin Polina Sandratska, Ringer Mikael Golling und Boxer Jonas Ignac. Es bahnt sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel an. Am Montagabend lag Mikael Golling vom TSV Aichach in der Gesamtwertung der drei gleichberechtigten Abstimmungskanäle mit 41 Prozent vorne. Es folgen Jonas Ignac (32 Prozent), der für den TSV Aichach in den Ring geht, und Polina Sandratska (27 Prozent), die beim TSV Pöttmes an der Platte steht.

Obwohl schon viele Stimmen abgegeben wurden, ist noch lange nichts entschieden. Jeder der drei jungen Sportler führt in einem der drei Kanäle. Bei der Abstimmung im Internet liegt Polina Sandratska derzeit mit 51 Prozent knapp vor Mikael Golling (47). Der ist dafür mit 55 Prozent bei der SMS-Abstimmung vorne und Jonas Ignac führt bei den Telefonstimmen (66 Prozent).

Alle Teilnehmer hätten den Sieg verdient, zeigte das Trio doch außergewöhnliche Leistungen im Januar. Die neunjährige Tischtennisspielerin Polina Sandratska qualifizierte sich für das Bezirksfinale. Der zwölfjährige Ringer Mikael Golling holte sich die deutsche Meisterschaft und der 17-jährige Boxer Jonas Ignac wurde schwäbischer Meister. (AN)

