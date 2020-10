00:02 Uhr

Drei schwäbische Titel

Sportler der LG Aichach-Rehling ziehen kurzerhand ins Landkreisstadion nach Aichach – mit Erfolg

Endlich konnte im Aichacher Landkreisstadion wieder ein Wettkampf ausgetragen werden. Deshalb beschlossen die Leichtathleten der LG Aichach-Rehling, ihren eigentlich in Rehling stattfindenden Werfertag nach Aichach zu verlegen und ihn zu einem Wurf-Lauf-Meeting zu erweitern. Gleichzeitig konnten so auch noch für die U16 und U20 einige schwäbische Meisterschaften ausgetragen werden. Drei schwäbische Titel waren die Ausbeute.

Jakob Waldvogel startete zum ersten Mal im Speerwurf und ließ mit 32,66 Metern alle Konkurrenten hinter sich. Erneut versuchte Daniel Funk, die 100 Meter in unter 12 Sekunden zu sprinten. Mit 12,06 Sekunden kam er seinem Ziel wieder etwas näher, sicherte sich den schwäbischen Titel und derzeit Rang neun in der bayrischen Bestenliste. Auch über 300 Meter ging er als Favorit ins Rennen. Er wurde dieser Rolle gerecht, verbesserte seine derzeitige Bestzeit von 38,31 sec deutlich auf 37,85 Sekunden, und ist derzeit Bayerns zweitbester 300 Meter Läufer. Deutschlandweit belegt er Rang neun. Bei den 14-jährigen Mädchen wurden in ihrem ersten 100-Meter-Lauf Melissa Huck mit 14,49 Fünfte und Mia Stegmiller belegte mit 15,01 Sekunden Rang sechs.

Julia Schmidberger wagte sich erstmals an einen Speerwurfwettkampf und wurde mit 18,89 Metern Zweiter. Niklas Baufeld startete bei der männlichen Jugend U20 im 100 Meter Lauf. In 12,48 Sekunden wurde er Fünfter. Philipp Clauß erreichte bei den Männern über 100 Meter mit 12,68 Sekunden Platz vier und im Speerwurf mit 24,97 ebenfalls den vierten Platz. (AZ)

