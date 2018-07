03.07.2018

Durch Nachwuchsmangel drohen Spielausfälle Lokalsport

Der Neulingskurs der Gruppe Ostschwaben hat bislang zu wenige Teilnehmer. Wie Obmann Anton Großhauser das Nachwuchsproblem angeht.

Von Sebastian Richly

Nicht nur die Fußballvereine im Wittelsbacher Land sind auf ihren Nachwuchs angewiesen, auch die Schiedsrichter benötigen dringend eine Verjüngungskur. Die Gruppe Ostschwaben hatte deshalb für den jährlich stattfindenden Neulingsjahrgang ordentlich die Werbetrommel gerührt. Sogar in den Schulen hatten die Unparteiischen für die pfeifende Zunft geworben. Diesmal mit mäßigem Erfolg, denn bislang haben für den Neulingskurs, der vom 13. bis 15. Juli auf der Sportanlage der SG Mauerbach stattfinden soll, nur vier Anwärter fest zugesagt.

Mindestens zehn sollten es aber laut Obmann Anton Großhauser schon sein. „Natürlich sind wir enttäuscht, weil wir immer wieder darauf hinweisen, dass auch die Schiedsrichter Nachwuchs brauchen. Das ist nicht anders als bei den Vereinen. Es ist bitter, wenn sich so wenige Interessenten melden.“ Zumal eine Absage des Neulingskurses auch Auswirkungen auf den Spielbetrieb haben könnte. „Gut möglich, dass dann im August Spiele der A-und B-Klassen nicht besetzt werden könnten“, macht Großhauser klar. „Viele Kollegen sind dann im Urlaub. Talentierte Neulinge könnten dann die Erfahrenen zumindest bei Freundschaftsspielen und als Linienrichter entlasten. Mit dem Neulingskurs fällt diese Entlastung weg und wir können nicht garantieren, alle Spiele besetzen zu können.“ Für den Rest der Saison gibt der 46-Jährige aber Entwarnung. Rund 95 aktive Schiedsrichter aus 38 Vereinen greifen in der Gruppe Ostschwaben regelmäßig zur Pfeife. „Noch haben wir genügend Unparteiische, um die Aufgaben zu bewältigen. Aber wir werden nicht jünger. Viele Kollegen werden in den kommenden Jahren vermutlich aus unterschiedlichen Gründen aufhören müssen. Deshalb ist es enorm wichtig, dass Nachwuchs da ist“, weiß der gebürtige Hörzhausener, der mittlerweile in Rain wohnt.

Schiedsrichter: Die Bedeutung der Neulingskurse

Welche Bedeutung die Neulingskurse haben, zeigt der Jahrgang 2017. Zwölf Anwärter absolvierten den Neulingskurs erfolgreich. Laut Großhauser sind nahezu alle noch dabei und haben bereits mehr als 60 Spiele geleitet. „Da gibt es einige vielsprechende Talente. Sie werden voraussichtlich in der Rückrunde schon in der Kreisliga zum Einsatz kommen.“ Viele Neulinge heißt aber nicht zwangsläufig, dass die Schiedsrichtergruppe dann erst einmal gesichert ist. „2017 war sehr erfolgreich, weil fast alle noch dabei sind. Das ist längst nicht immer der Fall. Manchmal hört die Hälfte schon nach kurzer Zeit wieder auf.“ Aus unterschiedlichen Gründen, wie Großhauser betont. Eine Rolle kann dabei aber auch der schroffe Umgang von Zuschauern, Trainern und Spielern mit den jungen Unparteiischen sein. „Ein 15-jähriger Neuling wurde erst vor Kurzem von einem C-Jugend-Trainer derart beschimpft, dass er nun nicht mehr weiterpfeifen möchte. Ich hoffe, wir können ihn noch überzeugen, weiterzumachen. Daran sieht man, was Schiedsrichter heutzutage alles aushalten müssen. Das ist nicht einfach.“ In solchen Fällen schaltet sich dann auch Großhauser ein. „Wir nehmen mit den Vereinen und beteiligten Personen Kontakt auf und versuchen, das zu regeln. In dem Fall war der Trainer nicht aus dem Gebiet unserer Schiedsrichtergruppe“, so Großhauser, der seit 15 Jahre pfeift.

Seit November ist er Obmann der Ostschwabengruppe und versucht, dem Nachwuchsproblem entgegenzutreten. „Wir werben immer wieder bei den Vereinen und sind auch in die Schulen gegangen. Dazu versuchen wir, sowohl die jungen, als auch die älteren Kameraden mit verschiedenen Veranstaltungen mit einzubeziehen.“

Der 46-Jährige blickt insgesamt optimistisch in die Zukunft. Auch für den aktuellen Neulingskurs hat er noch Hoffnung: „Wir haben ein paar Unentschlossene, die sich noch nicht ganz entschieden haben. Vielleicht können wir die noch überzeugen, dann sollte es klappen.“ Das würde auch die Fußballer in den A- und B-Klassen freuen. Denn der Anpfiff für die neue Spielzeit im August sollte am besten von einem Unparteiischen erfolgen.

Themen Folgen