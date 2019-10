vor 35 Min.

Ecknach empfängt im Derby Adelzhausen

In guten Händen befand sich Adelzhausens Torjäger Dominik Müller (links) in den vergangenen Spielen gegen den VfL Ecknach (rechts Johannes Grimm). Seit vier Spielen wartet der BCA-Stürmer auf einen Treffer gegen den Lokalrivalen. Am Sonntag hat er Gelegenheit, diese Bilanz aufzubessern.

Sogar Adelzhausens Dominik Müller tut sich gegen den VfL schwer. Entsprechend ausbaufähig ist die Bilanz gegen den Rivalen. Am Sonntag soll sich das ändern.

Von Johann Eibl

Zum Rückrundenauftakt empfängt der VfL Ecknach am Sonntag den BC Adelzhausen (Anpfiff 15 Uhr). Eine Partie, in der vor allem die Gäste einiges gut zu machen haben, denn beim Hinspiel gab es eine satte 0:4-Pleite zum Einstand von Trainer Johannes Putz.

Dessen Gegenüber Daniel Framberger weiß nach beendeter Hinrunde nicht so recht, was er von der bisherigen Ausbeute halten soll. „23 Punkte sind sicher kein schlechter Wert, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir zu viele Punkte hergeschenkt haben.“ Nicht zuletzt meint der Spielertrainer auch die zwei Zähler aus dem Spiel gegen Mertingen, als die Framberger-Elf einen 2:0-Vorsprung völlig unnötig aus der Hand gab. „Da waren wir nicht clever genug, das Spiel müssen wir gewinnen“, hadert der Augsburger. Trotzdem könne man fürs Derby gegen Adelzhausen auch Positives aus den letzten Wochen mitnehmen. „Wir arbeiten nach hinten ordentlich und vorne kommen wir eigentlich immer zu unseren Möglichkeiten.“ Beides wird auch in der kommenden Begegnung wichtig sein. Adelzhausen ist, obwohl momentan nur auf dem Abstiegsrelegationsplatz, nicht als Schießbude bekannt und lässt mit 27 erzielten Toren auch offensiv die halbe Liga hinter sich. Dies liegt nicht zuletzt an Dominik Müller, der bis dato fast zwei Drittel aller BCA-Treffer markiert hat. Gegen den VfL hatte der Torjäger vom Dienst aber zuletzt Ladehemmungen, seit vier Spielen wartet er auf einen Treffer gegen die Weißblauen. Personell kann Framberger nahezu aus dem Vollen schöpfen. Manfred Glas steht wieder zur Verfügung und auch Neuzugang Tim Sponer wird nach auskuriertem Kreuzbandriss erstmals zum Kader des Bezirksligisten zählen. Nur Thomas Bernecker fehlt, da er an einer Bänderverletzung am Sprunggelenk leidet.

Was Adelzhausen diesmal besser machen will

Ein ständiges Auf und Ab erlebt auch der BC Adelzhausen in dieser Saison, was wohl mit dem Begriff fehlende Konstanz noch besser beschrieben werden kann. Von Woche zu Woche ändert sich die Gemütslage am Römerweg. Nach guten Leistungen folgt meist eine schwächere, verbunden mit einer Niederlage oder einem unnötigen Unentschieden. Bisher konnte der BCA noch keine zwei Spiele am Stück gewinnen.

So ist es letztlich nicht verwunderlich, dass man mit 15 Punkten nach 15 Spieltagen auf dem Abstiegsrelegationsplatz steht. „Beim 1:1 gegen Meitingen hat man wieder gesehen, was in der Mannschaft steckt. Da haben wir bei einem der stärksten Mannschaften einen verdienten Punkt geholt“, sagt Abteilungsleiter Jürgen Dumbs. „In den fünf Spielen bis zur Winterpause wollen wir noch ordentlich punkten, sonst geht es uns wie letzte Saison, dass wir im neuen Jahr fast jedes Spiel gewinnen müssen“, gibt Co-Trainer Wolfgang Klar das Ziel aus. Aktuell beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer zwar nur drei Punkte, punktemäßig ist man aber keineswegs im Soll, die Klasse direkt zu halten.

Damit man aus Ecknach etwas Zählbares mitnehmen kann, gelte es, die spielerischen Ansätze mit den kämpferischen Tugenden zu verbinden. „Gegen Ecknach haben wir in den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte geholt und magere drei Tore erzielt. Die haben im Derby immer eine bessere Körpersprache gehabt und waren in den Zweikämpfen und bei den zweiten Bällen energischer“, so Jürgen Dumbs: „Darum wird es ein ganz anderes Spiel als gegen Meitingen.“ Als zusätzliche Motivation sollte dem BCA die schmerzhafte Erinnerung an das Hinspiel dienen. Diesen schwachen Auftritt können Müller und Co. am Sonntag vergessen machen. (jng mit jüd)

