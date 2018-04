08.04.2018

Ecknach freut sich auf Topteam Lokalsport

VfL hat in Ehekirchen Personalsorgen. Fischer kennt den Gegner.

Vor einem Jahr lag zwischen dem damaligen Landesligisten FC Ehekirchen und dem noch in der Kreisliga spielenden VfL Ecknach eine ganze Spielklasse. Vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag um 15 Uhr in Ehekirchen trennen die beiden Teams gerade noch zwei Punkte.

Während der VfL als Aufsteiger eine ordentliche Saison spielt, hinkt der FC Ehekirchen als Absteiger den Erwartungen hinterher. Demzufolge ist auch FC-Spielertrainer Simon Schröttle mit der Situation nicht zufrieden: „Wir wollten eigentlich bis zum Ende ganz vorne dabei sein. Dass wir bereits zu so einem frühen Zeitpunkt raus waren, ist nicht zufriedenstellend.“ Bezeichnend für die Saison sei der Start in die Rückrunde. Nach zwei guten Spielen vergeigte man in Donaumünster völlig eine zweimalige Führung. „Uns fehlt es an Konstanz.“

Im Hinspiel gab es ein Unentschieden. Am Ende hatte der SVE sogar noch Glück, dass Fabian Scharbatke in der Nachspielzeit traf. Schröttle hofft, dass es seine Mannschaft trotz des Platzes im Niemandsland in den verbleibenden Spielen nicht schleifen lässt. Lobende Worte findet er hingegen für den Gegner. „Die beiden Spielertrainer Mario Schmidt und Florian Fischer schätze ich sehr, sie machen gute Arbeit. Ecknach steht in der Defensive gut, schaltet schnell um und zeigt im Spiel nach vorne viel Kreativität“, findet Schröttle.

Beim VfL sieht es kadermäßig wieder etwas schlechter aus. Julian Bergmair plagen Oberschenkelprobleme. Zudem konnte Spielertrainer Mario Schmidt die gesamte Woche wegen einer Grippe nicht trainieren. Dass er am Sonntag zur Verfügung steht, ist eher unwahrscheinlich. Trotzdem freut sich Coach Florian Fischer auf ein tolles Spiel. „Ehekirchen ist personell sicher besser besetzt, als es der Tabellenstand vermuten lässt. Die haben sehr viel Qualität und zählen zu den Topmannschaften“. Fischer kennt den Gegner. „Immer wenn ich sie mir angesehen habe, waren sie die bessere Mannschaft. Nur haben sie zu oft zu wenig aus ihren Chancen gemacht.“ (AN)

