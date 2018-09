vor 19 Min.

Ecknach schaut wieder in die Röhre Lokalsport

VfL steht trotz starker Leistung gegen Ehekirchen mit leeren Händen da. Die Aussichten sind dennoch gut. So auch beim FC Affing.

Von Johann Eibl

Auch die Bezirksliga Nord hat den Fußballfreunden einiges zu bieten. Das Duell des FC Affing gegen den BC Adelzhausen, das mit einem 2:2 zu Ende ging, darf man dafür durchaus als Beleg anführen. Angenehm fair wurde die Begegnung ausgetragen und zumindest in der Schlussphase auch auf einem sehenswerten Niveau. Das lag nicht zuletzt an zwei herausragenden Kräften.

2014 freute sich der TSV Aindling, als er die Verpflichtung von Ronny Roth bekannt geben konnte. Doch das änderte sich bald. Der offensive Mittelfeldakteur zog sich einen Kreuzbandriss zu, damit schien das Ende seiner Karriere besiegelt; ein Irrtum, wie man spätestens seit Sonntag weiß. Nun befindet sich der 33-Jährige auf dem besten Weg zur früheren Klasse. Ein Tor erzielt, das zweite vorbereitet: Die Bilanz konnte sich sehen lassen, immer wieder war Roth bemüht, das Spiel an sich zu reißen. Wieso hat er sich bei seinem Comeback für den FC Affing entschieden? Ganz einfach: Dessen Co-Trainer Marc-Abdu Al-Jajeh kennt er schon lange.

Affings Ronny Roth brilliert

Ronny Roth staunte am Sonntag über einen Klassemann auf der anderen Seite. „Diese Tormaschine“, meinte er über Dominik Müller. „Der macht einen Haken.“ Und dann schlägt er eiskalt zu. Wie etwa beim 0:1. Man darf darüber rätseln, wo der BC Adelzhausen ohne diesen Torjäger stehen würde. Noch wichtiger als der Punkt, den der BCA beim FCA eroberte, war die Erkenntnis, dass dieses Team trotz zahlreicher Rückschläge in den vergangenen Wochen konkurrenzfähig ist in dieser Klasse. In Bubesheim am kommenden Sonntag werden die Trauben hoch hängen, doch danach in Thannhausen und daheim gegen Altenmünster muss gepunktet werden.

Für die Fußballer des VfL Ecknach war weitgehend klar, dass sie nahezu chancenlos nach Ehekirchen fahren würden. Doch selbst beim souveränen Spitzenreiter wäre was zu holen gewesen. Der Kandidat für die Rückkehr in die Landesliga kam erst in der Schlussphase zum 2:1-Sieg. So bitter diese Niederlage auch gewesen sein mag: Nach diesem knappen Ausgang müsste auch den Ecknachern bewusst sein, dass sie keineswegs bereits Ende September die Flinte resignativ ins Korn werfen müssen. Zur Zuversicht sollte auch die Tatsache beitragen, dass Daniel Framberger, der Spielertrainer, nun wieder ins Geschehen eingreifen darf. Seine Sperre nach der Roten Karte in Thannhausen ist verbüßt.

Der TSV Aindling zeigt sich entschlossen, nach dem plötzlichen Tod von Mathias Jacobi zum sportlichen Alltag zurückzufinden. Dazu schrieb Markus Berchtenbreiter, der Fußballchef des FC Affing, im Stadionheft gegen Adelzhausen: „Diese Nachricht hat auch unsere Mannschaft sehr geschockt.“ Am Sonntag erwarten die Aindlinger die TSG Thannhausen. Inzwischen wurden die beiden Partien, die wegen dieses Trauerfalls ausfielen, neu terminiert. Am Mittwoch, 17. Oktober, kommt um 19 Uhr der FC Affing ans Schüsselhauser Kreuz. Und am 1. Dezember, einem Samstag, soll das Fußballjahr um 14 Uhr in Bubesheim abgeschlossen werden.

Tops & Flops des Spieltags

Spieler des Spieltags Das ist in dieser Woche Pipinsrieds Oliver Wargalla. Der Stürmer erzielte beim wichtigen 2:1-Erfolg des Regionalligisten beim FC Augsburg II beide Treffer und machte somit den perfekten Einstand von Trainer Manfred Bender perfekt. Dabei hätte Wargalla sogar noch ein weiteres Mal treffen können. Der 25-Jährige war auch in Halbzeit zwei von der Augsburger Defensive nicht in den Griff zu bekommen und traf zudem einmal die Querlatte. Auch defensiv machte der Neuzugang einen guten Job und lief die gegnerischen Innenverteidiger immer wieder an und störte so den Spielaufbau des FCA.

Pechvogel des Spieltags Das ist in dieser Woche Aichachs Andreas Tischner. Der Kapitän des BCA schoss beim 2:0-Erfolg seiner Mannschaft nach neun Minuten das wichtige 1:0. Noch in Halbzeit eins musste der 29-Jährigen aber das Spielfeld verlassen. Nach einer rüden Attacke eines Gegenspielers verletzte sich Tischner und musste ausgewechselt werden. Nach dem Spiel ging es direkt ins Krankenhaus. Tischner erlitt einen Wadenbeinbruch und fällt vermutlich bis zur Winterpause aus.

Torjäger des Spieltags Die Torjäger ließen sich auch an diesem Spieltag nicht lumpen. Am häufigsten, nämlich drei Mal, trafen Fabian Forster (FC Gundelsdorf), Sebastian Kinzel (SV Obergriesbach), Marco Rechenauer (SC Mühlried). Doppelt erfolgreich waren Marco Fürst (SG Mauerbach), Markus Kurz sowie Max Gradl (beide TSV Aindling II) und Lukas Koppold (SC Mühlried)

Längste Serien Noch eine weiße Weste haben nach acht Spieltagen der TSV Dasing in der Kreisklasse Aichach, der FC Tandern in der A-Klasse Aichach. Erstmals ohne Punkte blieb der SV Echsheim-Reicherstein bei der 1:4-Pleite bei der TSG Untermaxfeld. Noch sieglos sind die Kreisklassisten WF Klingen und SV Ried. Gleiches gilt für den FC Türkenelf Schrobenhausen in der A-Klasse Aichach.

Zuschauermagneten Die meisten Fans, 330, kamen zum Derby in der Regionalliga Bayern zwischen dem FC Augsburg II und dem FC Pipinsried. 300 Zuschauer sahen den knappen Erfolg des FC Ehekirchen gegen den VfL Ecknach in der Bezirksliga Nord. 180 Besucher waren beim Duell des FC Affing gegen den BC Adelzhausen vor Ort.

