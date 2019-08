vor 23 Min.

Ecknach und Adelzhausen gefordert

Beide Teams müssen am Sonntag auf ihre Topstürmer verzichten

Nach drei sieglosen Spielen will der VfL Ecknach im Derby endlich wieder einen Sieg. Den hat auch der BC Adelzhausen nötig.

h Für Björn Wohlrab, der unter der Woche für den verhinderten Spielertrainer Daniel Framberger das Training leitete, gibt es keinen Grund, nervös zu werden. „Man kann von uns nicht erwarten, dass wir Affing oder Gersthofen auseinandernehmen. Gegen Gersthofen haben aber Einsatz und Wille wieder gestimmt.“ Einzig vor dem Tor vermisst Wohlrab die letzte Konsequenz. „Da waren wir zu Beginn der Saison etwas gieriger“, befindet der Rehlinger. Wohlrab warnt die seinen vor dem kommenden Gegner, bei dem sich fast ein Dutzend Spieler schon in der Landesliga ihre Sporen verdienten. „Ich war in Meitingen und habe Stätzling extrem stark in allen Mannschaftsteilen gesehen, die haben sich gefunden.“ Dass Stätzling tabellarisch hinter Ecknach steht, sei nur eine Randnotiz. „Die Tabelle sagt doch noch nicht viel aus. In fünf bis sechs Wochen hat sie langsam ein Gesicht, dann werden sich einige Mannschaften abgesetzt haben und der Rest muss nach unten schauen.“ Personell muss Framberger, der am Sonntag voraussichtlich zunächst wieder auf der Bank platz nehmen wird, seine Mannschaft erneut umbauen. Torhüter Hannes Helfer und Abwehrmann Philipp Elbl weilen in Belgien bei der Formel 1. (AN)

– BC Adelzhausen Wohin geht die Reise für den BCA in der Vorrunde? Sollte in den nächsten Spielen nicht ordentlich gepunktet werden, wird man wohl erneut im Abstiegskampf feststecken. „Wir haben uns bisher nicht für unsere Auftritte belohnt, damit müssen wir nun endlich anfangen“, erhofft sich Abteilungsleiter Jürgen Dumbs eine verbesserte Ausbeute. Nicht mithelfen kann dabei Torjäger Dominik Müller, der in Mertingen durch eine laut Dumbs eigentlich harmlose Aktion nach sechs Minuten vom Feld verwiesen wurde und dafür zwei Spiele gesperrt wurde. „Solch einen Platzverweis haben wohl noch nicht viele gesehen“, schimpft Dumbs auf den Schiedsrichter: „Müller wurde ungestüm von hinten geschubst, flog auf den Ball und warf diesen am Boden sitzend mit leichter Geschwindigkeit nach dem Gegenspieler. Was soll hier eine Rote Karte und schlimmer noch eine Sperre von zwei weiteren Spielen rechtfertigen?“ Auf Nachfrage beim Sportgericht konnte dieses laut Dumbs nicht plausibel erklären, warum eine einwöchige Sperre nicht auch genügt hätte, „da heißt es dann nur: wir haben eben so entschieden“, so Dumbs, der aber daran glaubt, den Ausfall des Torjägers kompensieren zu können.

In Altenmünster erwartet das Team ein zweikampfstarker und unbequemer Gegner, der in der vergangenen Saison beide Spiele gegen den BCA gewinnen konnte. Bis auf Müller kann BCA-Coach Johannes Putz auf seinen kompletten Kader zurückgreifen, also auch wieder auf die Urlauber Michael Albustin und Jürgen Lichtenstern. (jüd-)

