vor 43 Min.

Ecknach unterliegt Spitzenreiter Ehekirchen Lokalsport

VfL verliert mit 1:2 beim Tabellenführer. Dabei hätte der Außenseiter durchaus etwas mitnehmen können.

Ecknach schnupperte in Ehekirchen am Punktgewinn, musste aber mit leeren Händen die Heimreise antreten. „Wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt“, resümierte ein enttäuschter VfL-Sportchef Jochen Selig nach dem 1:2. Auch von Ehekirchner Seite gab es viel Lob. Kaufen kann man sich davon freilich nichts und unterm Strich zeigte der Spitzenreiter aus Ehekirchen schonungslos auf, was der Unterschied zwischen einer Topmannschaft und dem VfL ist.

„Wir müssen hier in Führung gehen, dann wird es ganz schwer für Ehekirchen“, spricht Selig die 28. Minute an, die aus seiner Sicht ein Knackpunkt war. Nach einem toll vorgetragenen Angriff über Christoph Jung und Michael Eibel stand Manfred Glas allein vor dem Kasten, schob die Kugel aber aus kurzer Distanz links vorbei. Es war eigentlich die einzig nennenswerte Szene im ersten Durchgang. Ehekirchens Stärken kamen überhaupt nicht zur Geltung und die wenigen Vorstöße endeten bei den bärenstarken Ecknacher Innenverteidigern Johannes Grimm und Benedikt Huber. Kurz vor der Pause verlor Co-Trainer Jan Plesner den Ball im Mittelfeld und der FC bestrafte diesen Fehler. Johannes Kranner spielte steil auf Fabian Scharbatke und der Torjäger vollendete gewohnt sicher.

In der zweiten Hälfte bot sich den Zuschauern dasselbe Bild. Die Partie war weiter arm an Tormöglichkeiten, Ecknach arbeitete aber fleißig am Ausgleich. In der 81. wurden die Bemühungen belohnt. Einen an Eibel verursachten Freistoß brachte Fabian Ettinger gefährlich vors Tor, Benedikt Huber stand goldrichtig und köpfte ein. Die Rechnung machte der VfL aber ohne Scharbatke. Der Stürmer spitzelte im Gegenzug den Ball im Fallen mit der Picke am Ecknacher Torwart Hannes Helfer vorbei ins Tor. Ecknach hatte durch Huber mit einem Freistoß und dem eingewechselten Tobias Jusczak noch Chancen zum Ausgleich, dieser wollte aber nicht gelingen. (AN)

VfL Ecknach Helfer, Glas, Huber, Grimm, Ettinger, Plesner, Zakari, Christian Wagner (56. Broo), Eibel, Piller (82. Lukas Wagner), Jung (68. Jusczak).

Tore 1:0 Scharbatke (41.), 1:1 Huber (81.), 2:1 Scharbatke (82.) Zuschauer 300 Schiedsrichter Rohn (FC Bayern).

Themen Folgen