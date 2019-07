vor 58 Min.

Ehleider unter Südbayerns Besten

Aichacher fährt beim Endlauf in Sonthofen auf Platz sechs vor und hat Schwabenpokalsieg im Visier

Beim MSG Sonthofen trafen sich die besten Kartslalomfahrer zum südbayerischen Endlauf. Zu dem Spitzenevent waren aus ganz Südbayern 145 Fahrer, aufgeteilt in Altersklassen, angereist.

Mit dabei war auch der Aichacher Leon Ehleider. In seiner Klasse 3 waren die meisten Fahrer am Start. Im Vorfeld hatten 110 Starter in den Qualifikationsläufen ihr Bestes gegeben, um sich zu für diesen Endlauf zu qualifizieren. Die 32 Besten dürften in Sonthofen ran. Leon Ehleider, der seit diesem Jahr für den Schrobenhausener Motorsportclub in ganz Bayern bei Kartslalomrennen an den Start geht, war schon bei den Qualifikationsläufen jedes Mal in die Top Ten gefahren. Bei seinem ersten südbayerischen Rennen in Lindau konnte er als Drittplatzierter das Podest besteigen. Durch seine konstanten Leistungen ging er auch in Sonthofen an den Start.

Am ersten Tag fuhr Leon gute Zeiten. In seinem zweiten Wertungslauf war er jedoch nicht vollkommen konzentriert und vier Zehntelsekunden langsamer als im ersten Wertungslauf. So schloss er etwa diesen Tag als Neunter im Zwischenklassement ab. Am Sonntag regnete es in Strömen. Bis zu Ehleiders Klasse 3 trocknete die Strecke aber ab und anstelle der Regenreifen wurden Slicks aufgezogen. Der Parcours, der an diesem Tag aufgebaut war, hob die Laune des Aichachers schon beim Einblick in den Streckenplan. Im Vorfeld hatten sich die qualifizierten Schrobenhausener Fahrer mit ihren Trainern gut vorbereitet und so auch die an diesem Tag geforderten Figuren Kreuz, Kreisel und Ypsilon geübt.

Im dritten Wertungslauf blieb Ehleider nervenstark und arbeitete sich einige Plätze nach vorne. Im abschließenden Lauf blieb die Uhr bei 32,52 Sekunden stehen, fast vier Zehntelsekunden schneller als im dritten Lauf. Am Ende landete er auf Platz sechs mit nur ganz knappem Rückstand auf Rang fünf.

Im Endspurt des noch laufenden Schwabenpokals, welchen Leon Ehleider in seiner Klasse K3 derzeit anführt, sind noch zwei Rennen zu fahren. Der Aichacher strebt seinen vierten Titel als Schwabenpokalsieger an, den ersten im Anzug des MC Schrobenhausen. (AN)

