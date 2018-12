19:28 Uhr

Ein Tor fehlt: Aichacher scheitern haarschaft Lokalsport

Nach einer desaströsen ersten Halbzeit und einer unglaublichen Aufholjagd fehlt im Heimspiel gegen Göggingen nur ein Treffer zum ersten Remis dieser Runde.

Von Johann Eibl

Dieses Handballspiel kann man durchaus ein wenig verrückt nennen. Mit 5:12 Toren lagen die Männer des TSV Aichach im Heimspiel der Bezirksoberliga gegen den TSV Göggingen zur Pause hinten. Hoffnungslos, aussichtslos - möchte man meinen. Doch dann wurde wahr, woran so recht wohl kaum einer mehr glauben wollte. Im zweiten Durchgang drehten die Hausherren den Spieß um, boten eine grandiose Aufholjagd, verpassten am Ende aber das erste Remis dieser Saison um die Winzigkeit eines Treffers. Mit 18:17 behielt Göggingen die Oberhand. Sieht man nur die zweite Halbzeit, so lag Aichach mit 12:6 Treffern vorne.

Wie die Gastgeber den zweiten Abschnitt gestalteten, das macht sie zu moralischen Siegern und lässt hoffen für die Rückrunde. Dabei den Erhalt der Klasse zu schaffen, wird jedoch vergleichsweise schwer. Gelingen kann das Unternehmen nur dann, wenn die Aichacher elfmal die gleiche Moral an den Tag legen wie am Samstag. „Fünf Minuten länger und wir hätten es noch gewuppt“, versicherte Trainer Manfred Szierbeck, der zuvor seinen Leute erklärt hatte: „Wir brauchen uns trotzdem nicht verstecken.“ Für Halbzeit zwei hatte er Manndeckung für Patrick Schupp angeordnet, den herausragenden Akteur. Ihn auf diese Weise einigermaßen an die Kette zu legen, war sicher der Schlüssel dafür, dass die Gäste wider Erwarten noch ordentlich zittern mussten.

„Können riesen Selbstvertrauen mitnehmen“

Zuvor freilich waren die Aichacher vieles schuldig geblieben. Überdeutlich war zu sehen, wie sehr die Mannschaft im Rückraum an Qualität eingebüßt hat. Konstantin Schön, der verletzt noch Monate fehlen wird, Felix Schilberth, der sich wegen seiner Ausbildung verabschiedet hat, und Philipp Dachser, der diesmal aus beruflichen Gründen nicht parat stand, wären wohl von keinem Team in der Bezirksoberliga zu ersetzen. Dass Gregor Triltsch, der mit seinen 37 Jahren mal wieder ein Comeback feierte, nachdem er zuvor bereits in der „Zweiten“ eingesetzt worden war, bester Aichacher Torschütze war, das lässt tief blicken. Ebenso die Tatsache, dass nach exakt 11:29 Minuten die Aichacher Fans erstmals ein Tor bejubeln konnten.

Szierbeck war darauf bedacht, das Positive in den Vordergrund zu rücken: „Wir können aus der zweiten Halbzeit ein riesen Selbstvertrauen rausnehmen. Die Jungs haben gesehen, dass wir in der Besetzung in der Liga was reißen können. Auf der Basis können wir aufbauen und das werden wir. Unsere Torhüter waren Klasse, der „Lolle“ (Hartl) hat sich neig’hängt. Und beim Gregor Triltsch sieht man, was ein gut ausgebildeter Rückraumspieler für uns leisten kann. Das hat auch den Jungen gut getan.“

TSV Aichach Chikh, Walther, Kügle (1), Triltsch (5), Lenz, Lang, Braun, Bauer (2), Oliver Huber (1), Breitsameter (1), Euba, Hartl (4), Geisreither, Christoph Huber (3).

Zuschauer 150 – Schiedsrichter Schwenger (vereinslos) und Riesner (BHC Königsbrunn) – Siebenmeter 2:6 – Zeitstrafen 2:3.

