Eindeutige Absage an Pyrotechnik Lokalsport

Auf der Spielgruppentagung der Nordstaffel in Ecknach gibt es für die Funktionäre dabei keine Kompromisse. Bei Verstößen droht nicht nur eine Geldstrafe. Relegationsplätze und Rahmenkalender festgelegt

Von Johann Eibl

Es ist eine Modeerscheinung, die man zumindest als Marotte kritisieren muss: der Einsatz von Pyrotechnik bei Fußballspielen auf den Zuschauerrängen. Selbst wenn in unserer Region solche Vorfälle bislang eher die Ausnahme darstellen, wollen die Verbandsfunktionäre dem Treiben ganz energisch einen Riegel vorschieben. Bei der Sommertagung der Bezirksliga im Sportheim des VfL Ecknach kam am Mittwoch klar zum Eindruck, dass es sich auf Verbandsseite um ein „Riesenthema“ handelt.

Martin Meyer erklärte als Vorsitzender des Bezirkssportgerichts: „Pyrotechnik, das ist ein absolutes No-Go, da gibt es null Toleranz.“ Die Mindeststrafe betrage bei solchen Vergehen 300 Euro. Außerdem gab der Funktionär zu bedenken, dass ein Punktabzug drohe. Mit Blick auf die Saison 2017/18 sagte Meyer: „Wir können sehr zufrieden sein.“ Sein Gremium hatte sich mit 103 Fällen zu befassen, im Vorjahr waren es noch 125. In der Bezirksliga Nord wurden 27 Rote Karten verhängt, auch hier ein deutliches Minus gegenüber der Saison zuvor, wo es 38 Platzverweise dieser Art gab. Ebenfalls rückläufig war die Zahl der Unsportlichkeiten, die auf das Konto der Trainer gingen. Für das Spielrecht seien die jeweiligen Vereine zuständig, nicht der Schiedsrichter.

Jürgen Hecht, der Bezirksschiedsrichterobmann, forderte mehr Ruhe in der Coaching Zone: „Es kann nicht sein, dass fünf, sechs Leute am Rumspringen sind. Da kommt sehr, sehr viel Aggressivität ins Spiel.“ Hecht riet den Funktionären, stets eine ausgedruckte Spielerliste mit den Fotos mitzuführen. Mit Nachdruck wies er darauf hin, dass die Rückennummer 88 nicht mehr vergeben werden darf. Verstößt ein Fußballer gegen diese Vorschrift, verliert er das Spielrecht. Einwürfe müssen grundsätzlich im Stehen ausgeführt werden. Sollte sich ein Schiedsrichterteam daneben benehmen, verlangt Jürgen Hecht eine Meldung. Das Honorar für die Neutralen wird angehoben, von 30 auf 35 Euro; bei den Assistenten an den Seitenlinien beläuft sich der neue Satz auf 18 (15) Euro.

Der neue Bezirksspielleiter Rainer Zeiser, aus Bubesheim (Kreis Günzburg), betonte vor den Vereinsvertretern: „Es geht nur gemeinsam.“ Zuvor blickte mit Reinhold Mießl sein Vorgänger, der nun als sein Vertreter fungiert, zurück auf die abgelaufene Bezirksligasaison: „Hat relativ gut geklappt.“ Am letzten Spieltag wurde die Partie Horgau - Lauingen wegen eines Gewitters abgebrochen; zur Neuauflage erschien ein Team nicht mehr.

Am Freitag, 27. Juli, startet die Bezirksliga Nord um 18 Uhr mit der Partie VfL Ecknach – TSV Aindling. Noch im August kommt es dann zur ersten englischen Woche, wenn die Teams am Mittwoch, 15. August (Mariä Himmelfahrt), gefordert sind. Der letzte Spieltag in diesem Jahr findet am 25. November statt; weiter geht’s 2019 am 9. März, am 18. Mai endet die Runde. Ein Team wird dann in die Landesliga einziehen, ein weiteres in die Aufstiegsrelegation. Drei Klubs müssen absteigen, ein Vierter geht in die Relegation. Über einen Kunstrasenplatz verfügen derzeit lediglich Rain und Gersthofen. Zeiser forderte dazu auf, den Gegner rechtzeitig zu informieren, falls darauf gespielt werden soll. Josef Kigle, im Vorstand des TSV Aindling, stellte den Antrag, wie zuvor in der Landesliga sollten für die Gästeteams jeweils fünf Freitickets zur Verfügung gestellt werden. Man verständigte sich darauf, dass bis zu vier Funktionäre der Gäste an der Kasse freien Eintritt erhalten.

