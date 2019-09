vor 41 Min.

Eine gute Halbzeit reicht: Ecknach schlägt Altenmünster

Ecknachs Benedikt Huber (rechts) vergewisserte sich, wo seine Mitspieler sind, und legte den Ball in dieser Szene quer. Der VfL siegte am Ende mit 3:0 gegen den SC Altenmünster, wobei die Gastgeber nur eine Halbzeit überzeugen konnten.

Mit zwei schnellen Treffern nach dem Seitenwechsel ebnet der VfL den Weg zu einem 3:0-Heimsieg über den SC Altenmünster. Und das trotz schwacher erster Hälfte.

Von Johann Eibl

Das ist ein angenehmer Aspekt am Fußball: Eine mäßige Vorstellung im ersten Abschnitt kann man postwendend vergessen machen, vorausgesetzt man steigert sich nach der Pause deutlich. Wie das gelingen kann, das demonstrierte am Sonntag in der Bezirksliga Nord der VfL Ecknach, der nach einer torlosen ersten Halbzeit den SC Altenmünster noch mit 3:0 in die Knie zwang. Und das in überzeugender Weise.

Von großer Klasse war dieses Duell im ersten Abschnitt nicht gerade geprägt, vor allem an Tempo mangelte es. Fehlpässe irgendwo ins Niemandsland waren beinahe an der Tagesordnung. Von den Gästen ging nur gelegentlich Gefahr aus. Etwa als Dominik Osterhoff nach einer Flanke von der rechten Seite den Ball über die alte B300 jagte. Oder in der letzten Szene in Halbzeit eins, als ein Kopfball von Christian Abraham nach einer Ecke sein Ziel nur knapp verfehlte. Die beste Szene für die Ecknacher ging auf das Konto von Daniel Zakari, der einen Freistoß an den linken Pfosten setzte. Es war nicht zu übersehen, dass beim VfL einige Leute fehlten. Stützen wie Daniel Framberger und Christoph Jung, die 90 Minuten auf der Bank saßen, kann man eben nicht so einfach ersetzen.

Michael Eibel ist einmal mehr bester Ecknacher

Wie sich die Hausherren gleich nach dem Start in den zweiten Durchgang präsentierten, das war sehenswert. Maximilian Obermeyer schlug eine Ecke von der rechten Seite, Michael Eibel kam mit dem Kopf dran; und warum die Kugel, die Benedikt Huber als Letzter berührte, dann über die Linie kullerte, das vermochte keiner so recht zu sagen. War auch nicht so wichtig. Viel bedeutsamer war die Tatsache, dass dieser Treffer dem VfL-Team sichtlich Auftrieb gab. Zwei Minuten später setzte Oliver Mühlberger mit einem weiten Ball Eibel ein, der startete zu einem seiner gefürchteten Flankenläufe und weil im Zentrum auch Tobias Jusczak alles richtig machte, stand es nach dieser Traumkombination 2:0. Nachdem wenig später Philipp Elbl in höchster Not auf der Linie klären konnte, geriet der nächste Heimsieg nicht mehr in Gefahr.

Dass Eibel den Schlusspunkt setzte, entsprach der Leistung, die er gestern wieder mal bot. Der beste Mann auf dem Platz jagte die Kugel in die Maschen, ohne lange zu fackeln. Wenig später war für ihn vorzeitig Feierabend, nachdem ihn der bereits verwarnte Manfred Glenk ausgehebelt hatte. Dafür gab’s als logische Konsequenz Gelb-Rot. Altenmünster bleibt nur die Hoffnung, dass die personellen Engpässe in Kürze behoben sind. Sonst wird es verdammt schwer, die Liga zu halten. Mit der Leistung in Ecknach wäre ein Abstieg alles andere als eine Überraschung.

VfL Ecknach Helfer, Elbl, Huber, Mühlberger, Glas (88. Bernecker), Wohlrab (88. Grimm), Piller, Zakari, Eibel (85. Lukas Wagner), Obermeyer, Jusczak.

Tore 1:0 Huber (49.), 2:0 Juszak (51.), 3:0 Eibel (81.) Schiedsrichter Stadlmayr (Donaumünster) Zuschauer 216 Gelb-Rote Karte Glenk (Altenmünster/83./Foul).

Themen folgen