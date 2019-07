00:02 Uhr

Einteilung der Ligen steht jetzt endgültig

Warum die Spielgruppentagung der Aichacher Klassen in Schiltberg stattfand

Im Sportheim des TSV Schiltberg fand die Spielgruppentagung der Aichacher Ligen statt. Dieser Austragungsort wurde nicht beliebig gewählt. Dem TSV blieben in der vergangenen Spielzeit vier Heimspiele verwehrt, da die Gastmannschaften nicht zu den Spielen antraten. Um die verlorenen Einnahmen des Sportheims etwas zu kompensieren, fand die Tagung also beim Meister der B-Klasse Aichach-Neuburg statt.

Nachdem Kreisspielleiter Günther Behr erneut die Probleme bei der Einteilung von Steingriff und Ottmaring erklärt hatte (wir berichteten), gab es keine weiteren Einwände. Die größten Sorgen wurden im Hinblick auf den Schiedsrichternachwuchs geäußert. Der kommende Neulingskurs am 19./20. und 21. Juli in Mauerbach soll daran etwas ändern. Bis jetzt haben sich 15 Interessenten gemeldet. Dabei helfen soll auch die Tatsache, dass die Übergriffe auf Unparteiische stark zurückgegangen sind. In der Saison 2017/18 waren es im Raum Augsburg noch 74, diese Saison waren es mit 34 nur noch rund die Hälfte. Lobend hervorzuheben ist der FC Tandern. Dieser wurde aufgrund seines Verhaltens auf und neben dem Platz als Fairnessmeister der Saison 18/19 gekürt. (mhet)

