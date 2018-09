vor 33 Min.

Endlich darf auch Adelzhausen jubeln Lokalsport

BCA bezwingt Donaumünster zu Hause mit 3:1. VfL Ecknach gewinnt gegen den SC Altenmünster. Hollenbach luchst dem Favoriten in Gersthofen einen Punkt ab.

Endlich darf auch Adelzhausen jubeln. Mit einem 3:1 zu Hause gegen Donaumünster kam der BCA zum ersten Sieg in dieser Bezirksligarunde.

Gersthofen – Hollenbach 0:0

Dass der TSV Hollenbach mit einem 0:2 aus Gersthofen heimkehren würde, war durchaus überraschend. Das Bollwerk der Gäste war nicht zu knacken. Wer weiß, wie die Partie verlaufen wäre, wenn der Schiedsrichter einen Elfmeter gepfiffen hätte, als Manuel Lippe von Simon Ruisinger im Hollenbacher Strafraum zu Fall gebracht wurde (7.). Die beste Chance der ersten Halbzeit hatte Ferkan Secgin nach Vorarbeit von Oktay Yavuz und Matthias Buckow. Der Ex-Gersthofer Rainhold Tinni im Hollenbacher Tor wurde erstmals geprüft, als er einen Freistoß von Rudi Kine entschärfte.

Da hatte sein Gegenüber Michael Finkert mehr zu tun. Zweimal schnappt der Gersthofer Schlussmann vor Alexander Greifenegger zu. Simon Ruisinger musste sehr zum Unmut der zahlreichen Gästeanhänger mit der Ampelkarte das Feld verlassen (56.). Doch auch mit einem Mann Überzahl fand der TSV Gersthofen keine Lösung. Auf der Gegenseite musste Andi Durner gegen Alexander Kaltenstadler in höchster Not retten. (oli)

TSV Hollenbach Tinni, Knauer, Greifenegger (81. Sedlak), Adrianowytsch, Stark, Kaltenstadler, Anzano (69. Michael Fischer), Jakob, Simon Ruisinger, Meissner (72. Witzenberger), Meyer. Gelb-Rot Rusinger (Hollenbach/56.) Zuschauer 212.

VfL Ecknach – Altenmünster 2:1

Kilometerweit dürfte man die Steine gehört haben, die den Ecknachern beim Schlusspfiff vom Herzen fielen. In einer über weite Strecken überlegen geführten Partie befand man sich gegen den SC Altenmünster zwischenzeitlich sogar auf der Verliererstraße, zeigte aber Moral und drehte das Spiel noch. Mit dem 2:1-Sieg konnte der Anschluss ans Mittelfeld hergestellt werden.

Nach 15 Minuten ließ Michael Eibel ein Volleygeschoss in Richtung Altenmünsterer Tor los, Kevin Abold konnte aber parieren. Es sollte nicht die letzte starke Parade des SC-Schlussmannes bleiben. Nach der Pause das gleiche Bild, Ecknach blieb auf dem Gaspedal. Eibel ließ unmittelbar nach dem Wiederanpfiff zwei Verteidiger aussteigen, sein Schuss aus 16 Metern strich aber knapp über den Querbalken. Ein sehenswerter Schuss von Daniel Zakari ging knapp links vorbei, und ein Kopfball von Johannes Grimm nach einer Ecke musste eigentlich das 1:0 bedeuten; aber da stand ja noch immer Abold im Tor, der den Ball mit einem sensationellen Reflex an die Latte beförderte. Altenmünsters Fahad Barakzaie zog aus 25 Metern ab und der Ball schlug unhaltbar für Ecknachs Keeper Hannes Helfer im Gehäuse ein. Nur eine Zeigerumdrehung später setzte sich der wieder hervorragend aufgelegte Eibel links durch und legte den Ball zur 16er-Linie zurück. Dort stand Co-Trainer Jan Plesner völlig frei und schlenzte ihn überlegt ins obere rechte Eck. Eibel wurde von Johannes Grimm über links geschickt, seinen Querpass veredelte Kapitän Christoph Jung am langen Pfosten zum 2:1. Der SC konnte keine Schlussoffensive mehr starten. (sel)

VfL Ecknach Helfer, Zakari, Huber, Eibel (87. Lukas Wagner), Jung (89. Jusczak), Christian Wagner (34. Broo), Piller, Plesner, Glas, Ettinger, Grimm.

Tore 0:1 Barakzaie (62.), 1:1 Plesner (63.), 2:1 Jung (77.) Zuschauer 209.

Adelzhausen – Donaumünster 3:1

Großer Jubel beim BC Adelzhausen: Mit 3:1 siegte die Peter-Eggle-Elf im Kellerderby gegen den SV Donaumünster-Erlingshofen. Die Abwehrkette um Michael Albustin und Wolfgang Klar war der Grundstein für den wichtigen Heimerfolg.

Als Dominik Müller bei einem Schussversuch gestört wurde, zeigte der Unparteiische auf den Punkt; Patrick Schuch traf aus elf Metern zum Ausgleich, nachdem Luca Gröbl den Gast in Führung gebracht hatte. Im zweiten Spielabschnitt zunächst das gleiche Bild. Christoph Mahl drosch den Ball an die Querlatte, als Stefan Sam energisch nachsetzte. Wenig später verhinderte erneut die Querlatte einen Torjubel der Heimelf, als Youngster Maximilian Ettner mit seinem ersten Ballkontakt draufhielt. Dann aber fiel der längst fällige Führungstreffer; Nachwuchstalent Jakob Braun spielte die Kugel scharf in den Strafraum, und der junge Stefan Asam schob sie ins Tor. Adelzhausen drängte nun auf den dritten Treffer, aber wieder scheiterte Mahl an Schlussmann Florian Baierl. Und dann kam der Auftritt von Dominik Müller. Unwiderstehlich trat er an, umkurvte die Gästeabwehr, und aus spitzen Winkel lenkte er den Ball zum 3:1-Endstand ins Tor. (r.r.)

BC Adelzhausen Fottner, Albustin, Braun (77. Grimmer), Götz, Klar, Asam, Schuch, Eggle (60. Ettner), Lichtenstern (80. Berglmair), Mahl, Müller.

Tore 0:1 Gröbl (7.), 1:1 Schuch (19.), 2:1 Asam (56.), 3:1 Müller (85.) Gelb-Rot Asam (86.) Zuschauer 100.

Themen Folgen