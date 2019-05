00:01 Uhr

Endspurt: Dreikampf um den Titel Sportler des Monats

Keglerin Melanie Tauber führt hauchdünn vor den gleich aufliegenden Matthias Ostermair und Leo Clauß. So können Sie noch bis Donnerstag mitmachen.

Von Sebastian Richly

Endspurt bei der Wahl zum AN-Sportler der Monate März und April. Noch bis Donnerstag haben Sie Zeit, Ihre Stimme für Ihren Favoriten im Internet, am Telefon und per SMS abzugeben.

Zur Wahl stehen Tischtennisspieler Matthias Ostermair, Kletterer Leo Clauß und Keglerin Melanie Tauber. Bislang liegen die Nominierten eng beieinander. Am Montagabend führt Melanie tauber, die für den TSV Aichach kegelt, in der Gesamtwertung der drei Abstimmungskanäle mit 36 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei liegen Tischtennisspieler Matthias Ostermair (TSV Aichach) und Kletterer Leo Clauß (DAV Aichach) mit jeweils 28 Prozent gleich auf.

Die Aichacher Nachrichten suchen regelmäßig die besten und erfolgreichsten Athleten der Region. Zur Wahl stehen für die Monate März und April ein Tischtennisspieler, ein Kletterer und eine Keglerin.

Obwohl schon viele Stimmen abgegeben wurden, ist noch lange nichts entschieden. Besonders bei der Abstimmung im Internet geht es eng zu. Hier führt Matthias Ostermair mit 58 Prozent der Stimmen knapp vor Leo Clauß und Melanie Tauber. Bei der Abstimmung per SMS und Telefon hat zwar Tauber zwar die Nase vorne, doch schon wenige Stimmen können das Gesamtbild verändern. Alle drei Teilnehmer hätten den Sieg verdient, zeigte das Trio doch außergewöhnliche Leistungen in den Monaten März und April. Die 14-jährige Melanie Tauber holte den Sieg bei den Bezirksmeisterschaften in der B-Jugend. Der 18-jährige Leo Clauß siegte bei den Kreismeisterschaften im Bouldern, und der 16-jährige Matthias Ostermair holte mit der Mannschaft den Bayerischen Südwest-Pokal und im Einzel den Kreismeistertitel.

Treffsicher: Tischtennisspieler Matthias Ostermair

Bild: Sandra Brugger

Bei den Nachwuchstischtennisspielern des TSV Aichach läuft es rund. Besonders erfolgreich war Matthias Ostermair. Der 16-Jährige belegte mit den Jungen I beim bayerischen Südwest-Pokal-Finale Platz drei. In der Bezirksoberliga-Saison landeten Ostermair und Co., der auf Position zwei eine Bilanz von 8:5 hat, auf Platz drei. Auch bei den Männern half der Untergriesbacher bereits aus. Dort war der Elftklässler des Aichacher Deutschherren Gymnasiums mit einer Bilanz von 12:2 der überragende Akteur. Dank seiner starken Form im Frühjahr hätte es für das Team beinah noch zum Aufstieg gereicht. Auch im Einzel war Ostermair erfolgreich. Bei den Kreismeisterschaften holte er sich den Sieg und qualifizierte sich für das Bezirksranglistenturnier. Trainerin Sandra Brugger lobt: „Er lässt sich auch von Rückständen nicht aus der Ruhe bringen.“

Kraftvoll: Kletterer Leo Clauß

Zum Klettern kommt Leo Clauß in letzter Zeit eher selten. Grund dafür ist das Abitur. Der Schüler des Aichacher Deutschherren Gymnasiums befindet sich im Prüfungsstress. Danach will er wieder mehr Klettern. Welche Wettbewerbe, das weiß er noch nicht. Sicher ist hingegen, dass der 18-Jährige aus Algertshausen bei den Kreismeisterschaften im April eine besonders gute Leistung gezeigt hatte. Erstmals holte er sich den Titel bei den Männern. Dort siegte er mit 50 Punkten Vorsprung. Zwar holte sich Clauß schon mehrmals den Sieg in der Jugendwertung, aber der jüngste Triumph war für ihn dennoch etwas Besonderes: „Klar freut man sich da. Ich habe mich in diesem Frühjahr wirklich verbessert“, so der 18-Jährige, der auch Tennis spielt. Seit fünf Jahren ist allerdings der Klettersport seine Nummer eins.

Bild: Sebastian Richly

Präzise: Keglerin Melanie Tauber

Eher zufällig kam Melanie Tauber zum Kegeln. Die Erfolge der 14-Jährigen sind aber kein Zufall. So auch der Gewinn der Kreis- und Bezirksmeisterschaften in der B-Jugend im März und April nicht. Die Unterbernbacherin, die die neunte Klasse der Kühbacher Mittelschule besucht, zeigte starke Leistungen und ließ der Konkurrenz keine Chance. „Das war bislang mein bestes Ergebnis“, so Tauber, die seit fünf Jahren beim TSV Aichach spielt. Am Wochenende nimmt sie an der bayerischen Meisterschaft teil. Ziel ist die Qualifikation für die deutschen Titelkämpfe. Für Tauber waren es nicht die ersten Titel. Schon im vergangenen Jahr holte sie sich im Kreis den Vizetitel und qualifizierte sich für die Bezirksmeisterschaft. Auch in der Jugendmannschaft der Aichacher ist die 14-Jährige eine feste Größe und gehört meist zu den besten ihres Teams.

Bild: Anita Gabriel

Sportlerwahl: So können Sie mitmachen

Sie entscheiden, wer AN-Sportler der Monate März und April wird. Die Abstimmung läuft bis Donnerstag, 30. Mai, 12 Uhr. Sie können per Telefon, SMS und im Internet abstimmen. Alle drei Methoden werden unabhängig voneinander ausgewertet, danach werden die drei Einzelergebnisse zusammengezählt. So soll ein möglicher Betrug erschwert werden.

Telefon

Sie können Ihre Stimme abgeben unter der Nummer:

01375/808054-01 für Ostermair

01375/808054-02 für Clauß

01375/808054-03 für Tauber

Ein Anruf kostet 14 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

(Abweichende Gebühren bei Anrufen vom Mobiltelefon sind dabei möglich.)

SMS

Oder Sie schicken uns eine SMS mit folgendem Inhalt:

Zeitung AN 01 für Ostermair

Zeitung AN 02 für Clauß

Zeitung AN 03 für Tauber

- jeweils an die Nummer 4 20 20.

Der SMS-Versand erfolgt zu Ihren regulären SMS-Tarifen.

Internet

Sie können Ihre Stimmen auch im Internet abgeben. Das Vorschaubild anklicken, dann das Foto des von Ihnen ausgesuchten Sportlers auswählen. Die kurzen Anweisungen befolgen und auf „Abstimmen“ klicken. Den Zwischenstand der Online-Abstimmung finden Sie ebenfalls auf unserer Seite.

