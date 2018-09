Enge Duelle am Aichacher Netz

19:00 Uhr

Beim Herbstturnier des TSV sind rund 250 Spieler dabei. Darunter auch vier Teams aus dem nördlichen Landkreis.

Mit einem krachenden Schmetterschlag des Schrobenhausener Mittelangreifers ging das packende Volleyball-Herrenfinale des Aichacher Herbstturniers zu Ende. Im SSV Schrobenhausen fand die Herrenkonkurrenz einen würdigen Turniersieger. Bei den Damen waren in zwei Leistungsklassen die Spielerinnen aus Fürth und die Volleyballerinnen des ASV Dachau erfolgreich.

Zwei Tage lang war die Aichacher-Vierfachturnhalle wieder mit über 250 Sportlern gefüllt, die unter der Turnierleitung des TSV Aichach um Punkte und Platzierungen kämpften. Für viele Teams und ihre Trainer war das eine gute Gelegenheit, kurz vor Saisonbeginn die Spielstärke ihrer Mannschaft auszutesten oder neue Varianten einzuüben. Es starteten die 16 Damenmannschaften und zwölf Herrenteams zunächst mit den drei Gruppenspielen der Vorrunde.

Männer Davor konnte das Problem einer sehr kurzfristigen Absage einer Herrenmannschaft gelöst werden: Binnen Minuten fand sich ein Team um den ehemaligen Aichacher Spieler und Trainer Martin Baufeld zusammen, bestehend aus anwesenden Trainern und ehemaligen Spielern. Der SVS Türkheim, der VfR Jettingen und der TV Fürth schlossen die Vorrunde mit zwei Siegen und einem Unentschieden ab, Schrobenhausen und Inchenhofen kamen nicht ganz so gut in die Gänge, schafften aber den Sprung unter die besten Acht, genauso wie Nördlingen und das Team Schwaben. Die junge Mannschaft aus Auswahlspielern zwischen 14 und 17 Jahren begeisterte die Zuschauer mit ihrer technisch hervorragenden Spielweise.

Acht Teams kämpften um den Einzug in das Finale. In den Viertelfinals setzte sich Türkheim gegen Fürth, Inchenhofen gegen Nördlingen, Schrobenhausen gegen das Team Schwaben und Jettingen gegen die Mix-Mannschaft durch. Es ergaben sich spannende Halbfinalpaarungen: Schrobenhausen hatte mit nur einem Punkt gegen Inchenhofen die Nase vorne und Türkheim bezwang Jettingen, den späteren Drittplatzierten. Im Finale legte Türkheim beeindruckend los. Doch Mitte des Satzes kam Schrobenhausen besser ins Spiel, kämpfte sich heran und unterlag nur knapp (23:25). Schrobenhausen wirkte etwas agiler und konnte die beiden folgenden Durchgänge für sich entscheiden (25:22; 15:13). Hier konnten auch die Aichacher mitfeiern. Denn Zuspieler Alfred Reichart startete seine Volleyballkarriere in Aichach und hat über die Jahre in Aichach eine junge Mannschaft aufgebaut, die beim Turnier Erfahrungen sammelte.

Rebecca Breisameter und der TSV Aichach holten Platz drei.

Aichacherrinnen schaffen Platz drei

FrauenA Bei den Damen wurde in zwei Leistungsklassen gespielt. In der Klasse A ab Bezirksklasse überzeugten die Favoriten schon in den Gruppenspielen: Im Viertelfinale setzten sich Türkheim gegen Esting, etwas überraschend Fürth gegen Ingolstadt, Aichach I gegen Biberbach und sehr überraschend Mering gegen den Favoriten Königsbrunn durch, der allerdings am Sonntag auf einige Spielerinnen verzichten musste. In den Halbfinals behielten in spannenden Partien Fürth gegen Aichach und Türkheim gegen Mering die Oberhand. Die Fürtherinnen hatten sich von Spiel zu Spiel gesteigert und liefen im Finale zu Hochform auf. Sie gewannen klar in zwei Sätzen (25:15; 25:15). Aichach sicherte sich Platz drei.

FrauenB In der Leistungsklasse B für Kreisklasse und -liga lief es in der Gruppenphase für die späteren Finalisten Aresing und Dachau schon gut, aber auch die Teams aus Inchenhofen und Mauerstetten waren vorne dabei. Die Viertelfinals entschieden Inchenhofen, Mauerstetten, Dachau und Aresing für sich. Dachau setzte sich im Halbfinale klar gegen Mauerstetten durch und Aresing siegte gegen Inchenhofen. Im Finale ließ Dachau nichts anbrennen und gewann in zwei Sätzen (25:18; 25:20). Auch hier gibt es eine Verbindung nach Aichach: Trainer der Dachauerinnen ist Thomas Kneifel, ebenfalls ehemals beim TSV Aichach aktiv. Aichach II belegte Platz sieben. (vb)

Hoch hinaus ging es beim Herbstturnier des TSV Aichach. Rund 250 Spieler waren bei Männern und Frauen am Start. Mit dabei war auch das Männerteam des TSV Inchenofen (blaue Trikots), die sich im Halbfinale nur knapp dem späteren Sieger aus Schrobenhausen geschlagen geben mussten.

