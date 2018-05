22.05.2018

Entscheidung für Meisterschaft ist vertagt Lokalsport

Spitzenreiter SV Wulfertshausen kommt gegen den BC Rinnenthal II über ein 1:1 nicht hinaus

In der Fußball-A-Klasse Aichach wurde die Entscheidung in Sachen Meisterschaft noch einmal vertagt. Der SV Wulfertshausen konnte die „Steilvorlage“ des Weilacher 0:0 in Ecknach nicht nutzen und kam gegen Rinnenthal II auch nur zu einem Remis. Freude herrschte beim SV Ottmaring II nach dem 4:1-Sieg über den TSV Schiltberg und in Bachern, wo die Sport-Freunde das Derby gegen den Namensvetter aus Friedberg mit 3:0 gewannen. Nach dem Nachholspiel am Pfingstmontag zwischen der SG Mauerbach und dem FC Tandern (3:2) haben zwei Runden vor dem Saisonfinale alle Teams die gleiche Anzahl von Partien absolviert.

Chancen im Überfluss erspielte sich der ambitionierte Tabellenzweite aus Weilach, allein das erlösende Tor fehlte am sommerlichen Freitagabend beim Gastspiel in Ecknach. Die Reservisten des Kreisligisten machten die Räume vor dem eigenen Gehäuse sehr eng und erkämpften sich damit die Punkteteilung. Die Weilacher trauerten dagegen wichtigen Punkte um die Meisterschaft nach.

Zuschauer 80.

SG Mauerbach – FC Tandern 3:2

Erst in der letzten Minute kamen die Mauerbacher beim 3:2 über Tandern zum Siegtreffer, der auf das Konto von Marco Fürst ging. Beide Teams beendeten die Partie in Unterzahl. Dennis Loskot (48./FC) wurde mit Gelb-Rot ausgeschlossen, Stefan Fürst (SG/83.) mit Rot.

Tore 1:0 Zwerenz (25.), 1:1 Andreas Kölbl (50.), 1:2 Jonas Kölbl (69.), 2:2 Schwaiger (72.), 3:2 Marco Fürst (90.) Zuschauer 120 Gelb-Rot Loskot (48./Tandern) Rot Stefan Fürst (83./Mauerbach).

Wulfertshausen – Rinnenthal II 1:1

Es war alles bestens bestellt für den Spitzenreiter: Verfolger Weilach hatte einen Tag zuvor beim 0:0 gegen Ecknach II wichtige Punkte liegen lassen. Die Schaller-Elf startete auch konzentriert und ging durch Adrian Würsching nach einer halben Stunde in Führung. Rinnenthal zeigte aber danach, dass man nicht zu Unrecht in der erweiterten Spitzengruppe angesiedelt ist. Der verdiente Lohn blieb nicht aus. Zwölf Minuten vor dem Ende gelang Michael Strasser das 1:1; die Meisterfeier der Heimelf musste vertagt werden.

Tore 1:0 Würsching (28.), 1:1 Strasser (78.) Zuschauer 60.

In einer hoch emotionalen Partie holte sich die zweite Garnitur des SV Ottmaring ganz wichtige Punkte. Schiltberg hatte optisch mehr vom Spiel, aber die Durchschlagskraft fehlte – wie so oft in dieser Saison. Ottmaring führte nach einer halben Stunde bereits 2:0. Benjamin Fendt und Christian Fendt waren für die Platzherren erfolgreich. Hoffnung keimte bei Schiltberg auf, als Andreas Wenger unmittelbar nach dem Wechsel auf 1:2 verkürzen konnte. Doch die Ottmaringer Konter saßen. Jonas Achter sorgte für die Vorentscheidung und in der Nachspielzeit legte Jürgen Ankner noch den vierten Treffer nach.

Tore 1:0 Lechner (18.), 2:0 Fendt (28.), 2:1 Wenger (49.), 3:1 Achter (76.), 4:1 Ankner (90. + 1) Zuschauer 100.

Hart umkämpft war das Mittelfeldduell zwischen den beiden Namensvettern.

Tore 1:0 Böhm (36.), 2:0 Rohrer (86.), 3:0 Böhm (89.) Zuschauer 80.

Nur gut, dass die Nöbel-Elf bereits die Zähler für den Klassenverbleib eingetütet hat. Auch im Heimspiel gegen die zweite Garnitur des Bezirksligisten lief nicht viel zusammen. Hollenbach nutzte die Chancen konsequenter. Bereits in der fünften Minute gelang Stephan Scheuermeyer das 1:0 und Bastian Fischer erhöhte eine Viertelstunde später auf 2:0. Dann scheiterte FCL-Spielführer Tobias Maurer per Elfmeter an Gäste-Torhüter Marco Wittmeir (32.). Das 1:2 erzielte Christoph Haas mit einem Solo, aber nur fünf Minuten später machte Stefan Dax mit einem Distanzschuss das 3:1 für Hollenbach. (r. r)

Tore 0:1 Scheuermeyer (5.), 0:2 Fischer (21.), 1:2 Haas (56.), 1:3 Dax (60.) Besonderes Vorkommnis Maurer (Laimering) scheitert mit Elfmeter an Torhüter Wittmeir (32.) Zuschauer 30.

Themen Folgen