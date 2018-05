Entscheidungen fallen spät

vor 3 Min.

Die A-Junioren der SG Hollenbach/Petersdorf schlagen den TSV Dasing. Auch die U17 der SG hat Grund zur Freude. Kühbacher C-Jugend mit Licht und Schatten.

Den zehnten Saisonsieg fuhren die A-Junioren der SG Hollenbach/Petersdorf ein. Auch die B-Junioren der SG waren erfolgreich und beendeten so ihre Negativserie. Lange schwer taten sich dagegen die Ecknacher D-Junioren gegen Weilach. Kühbachs U-15-Kicker Johannes Hoffmann gelang gegen Neuburg ein Viererpack.

SG Affing/Rehling

C-Junioren Eine bittere 0:1- Heimniederlage gab es für die C-Jugend der SG Rehling/Affing auf eigenem Gelände gegen die SG Hollenbach/Petersdorf. Dadurch steckt das Team von Trainer Konrad Schwab in noch größerer Abstiegsnot, nämlich als Drittletzter mit bereits fünf Punkten Rückstand zu Hochzoll und sechs Punkte hinter einem Nichtabstiegsplatz, den derzeit die SG vom FC Tandern einnimmt. Das Siegtor für die SG Hollenbach/Petersdorf zum 0:1 erzielte in der 49. Minute Jonas Lidl. (at)

VfL Ecknach

D-Junioren Einen mühsamen und hart umkämpften 2:1-Sieg errang die Ecknacher D-Jugend bei der JFG Weilachtal. Besonders in der ersten Halbzeit taten sich die VfL-Kicker sehr schwer und fanden nie richtig ins Spiel. Petar Azzizi nutzte zwar einen Abstauber zum 0:1, aber die Weilachtaler glichen noch vor der Pause zum nicht unverdienten 1:1 aus. Nach einigen Umstellungen im Ecknacher Team hatten sie den Gegner in der zweiten Halbzeit deutlich besser im Griff und kontrollierten das Spiel. Alleine Niklas Altmann hätte mit zwei, drei hundertprozentigen Chancen alles klarmachen können. Odin del Olmo war es schließlich, der die Ecknacher mit dem 2:1 auf die Siegerstraße brachte. Ein knappes Ergebnis, aber am Ende doch verdient. (ebe)

SG Hollenbach/Petersdorf

A-Junioren Mit einem recht unspektakulären 1:0-Sieg kehrten die A-Junioren der SG Hollenbach/Petersdorf vom Auswärtsspiel beim TSV Dasing zurück. Zwar bestimmten die Gäste über weite Strecken das Spielgeschehen, doch vor dem Gehäuse so richtig gefährlich in Szene setzen konnten sie sich kaum. Weil auch die Platzherren im Angriff keine Lücken fanden, blieben Höhepunkte Mangelware. Für das einzige, allerdings verdiente Tor des Tages sorgte Lukas David mit einem Kopfball aus kurzer Distanz (59.). Durch diesen zehnten Saisonsieg festigte die Truppe von Coach Marco Richter ihren Mittelfeldplatz in der Kreisliga Augsburg.

B-Junioren Endlich auch ein Erfolgserlebnis durften die B-Junioren beim 3:0-Erfolg in Kühbach feiern. Bis zur Pause tat sich im Kellerduell vor beiden Toren nicht viel, so ging es torlos in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste einen Blitzstart hin, Julian Nefzger traf binnen drei Minuten (48./51.) zweimal und legte damit den Grundstein zum Erfolg. Dominic Eichner erhöhte nach einer guten Stunde auf 3:0, womit der zweite Saisonsieg feststand. (mika)

TSV Kühbach

C-Junioren Eine unglückliche 1:2-Niederlage kassierte die Kühbacher C1 im Auswärtsspiel bei der JFG Weilachtal. Nach dem 1:1-Pausenstand, den Kühbacher Treffer markierte Stefan Stöckl, ließen die Gäste beste Chancen ungenutzt und kassierten schließlich den unnötigen Gegentreffer zum 1:2-Endstand. Bei sommerlichen Temperaturen gewann die gleiche Mannschaft der Kühbacher C1 hochverdient beim BSV Neuburg mit 8:1. Bereits zur Halbzeit stand es in der einseitigen Partie 5:0 für die Kühbacher. Nach dem Wechsel schraubten die TSV-Buben das Endergebnis auf 8:1 hoch. Die Kühbacher Torschützen waren Johannes Hofmann, der alleine vier Treffer zum Kühbacher Sieg beisteuerte, Stefan Stöckl, Benedikt Sagstetter, Luis Huber und Lukas Oberhauser. (möd-)

