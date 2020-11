vor 19 Min.

Erfolgreiche Aichacher

Nachwuchs-Ju-Jutsuka des TSV legen Gürtelprüfung vor dem Lockdown ab

Noch vor dem erneuten Lockdowm im Zuge der Corona-Pandemie nahmen sieben Ju-Jutsuka des TSV Aichach an einer Gürtelprüfung teil. Für ein Trio war es die allererste Prüfung.

Die anfängliche Aufregung und Nervosität legten sich nach der ersten Prüfungsdisziplin – der Bewegungslehre. Neben Dreh- und Meidbewegungen zeigten die Prüflinge den Sturz seitwärts oder die Rolle vorwärts sowie rückwärts in den Stand. Bei dieser Disziplin geht es darum, Verletzungen beim Verlust des Gleichgewichts zu vermeiden. Die geforderten Knie-, Fuß- Handballen- oder Fausttechniken wurden gemeistert.

Das Führen des Angreifers zu Boden mittels eines Körperhebels oder einer Wurftechnik, die abschließende Kontrolle des Gegners in der Bodenlage folgten als weitere Prüfungsdisziplinen. In einer freien Auseinandersetzung wandten die Prüflinge zwei Minuten lang ihre erlernten Techniken an. Die Anwärter auf den Gelben Gürtel stellten sich einem Kampf mit offenen Handflächen. Für die Prüflinge für den Orangen Gürtel begann die Auseinandersetzung im Stand. Ein Partner brachte den anderen mit einer Wurftechnik in die Bodenlage und folgte ihm unmittelbar. Dann begann der Bodenkampf. In dieser Disziplin geht es darum, die Bewegungslehre in Verbindung mit Hebel- oder Festlegetechniken zu zeigen.

Josefine Distel, Carlotta Härtl und Lena Heilgemeir wurden mit dem Orangen Gürtel belohnt. Florian Heilgemeir bekam den Gelben. Paul Eberle, Andreas Ostermayr und Lucia Schall holten sich den weiß-gelb-weißen Gürtel. (AZ)

