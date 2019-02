06.02.2019

Erich Schallmair darf nicht anlegen Lokalsport

Germania Prittlbach scheitert im Bundesliga-Finale der Luftgewehr-Mannschaften bereits im Viertelfinale. Das ist zwar bitter für den Sielenbacher, hat aber auch eine gute Seite

Von Josef Mörtl

Er ist Top-Sportschütze des Wittelsbacher Landes und Erich Schallmair aus Sielenbach war nahe dran, mit seiner Mannschaft Germania Prittlbach um die deutsche Meisterschaft mitzuschießen. Prittlbach (Hebertshausen, Kreis Dachau) stand im Final-Wettkampf der besten acht deutschen Luftgewehr-Mannschaften in Paderborn. Schallmairs Team schied aber bereits im Viertelfinale gegen den SSV Elsen mit 1:4 aus. Da der Einsatz des Sielenbachers erst ab dem Halbfinale geplant war, musste der 42-Jährige sein Gewehr vor dem Wettkampf einpacken. Er sollte dort eigentlich auf Position fünf für die Prittlbacher Nummer eins, Isabella Straub, nachrücken, die am Samstag in Wiesbaden beim Galaball des deutschen Sports als Schützin des Jahres gekürt wurde.

So deutlich wie das 1:4 ausschaut, war es nicht. In der gut gefüllten Paderborner Arena mit 1000 Sitzplätzen wollten die Prittlbacher Revanche für die im Vorjahr erlittene Viertelfinal-Niederlage gegen Gastgeber Elsen (Stadtteil Paderborn) nehmen. Doch schon der Wettkampfstart verlief ganz anders, als es sich die Oberbayern vorgestellt hatten. Ihre Nummer eins Isabella Straub, die eben erst die interne EM-Qualifikation gewonnen hat, trat gegen Peter Hellenbrand an und sollte gleich einen sicheren Punkt einfahren. Nach den Probeschüssen war ihr Luftgewehr offenbar aber nicht richtig eingestellt. Die vier ersten Schuss waren jeweils eine Neun rechts oben. Ein weiteres Probeschießen war nicht mehr möglich. Sie justierte dann elf Raster nach. Erst dann war die Prittlbacherin wieder in der Erfolgsspur.

Doch die erste Serie mit 94 Ringen konnten auch eine 100er-, 98- und 99er-Serie nicht mehr ausgleichen. Ihr Gegner kam auf 395 Ringe. Und die Elsener hielten auch auf fast allen anderen Positionen dagegen. 200:200 stand es zur Halbzeit bei Strempfl gegen Palberg, 196:196 bei Sebastian Franz gegen Dirk Steinicke und 195:195 bei Anna-Lena Geuther gegen Amelie Kleinmanns. Nur Julia Bauer führte nach 100 und 99 Ringen klar gegen Malin Wigger und glich dann auch zum 1:1 aus. Das blieb jedoch der einzige Punkt für ihr Team. Elsen setzte sich auch im Halbfinale durch und zog erst im Finale knapp mit 2:3 gegen Kevelaer (ebenfalls Nordrhein-Westfalen) den Kürzeren. Der neue deutsche Mannschaftsmeister stellte einen neuen Ringrekord auf.

Die aus Prittlbacher Sicht bittere Viertelfinal-Niederlage hat für Erich Schallmair auch etwas Positives. Denn die Zweite Mannschaft von Germania, dort ist der Sielenbacher fix gesetzt, hat nämlich schon vor dem letzten Schießtag in der Oberbayernliga West als Tabellenführer die Teilnahme sicher am Qualifikationsschießen zur Bayernliga. Das findet am 7. April in München-Hochbrück statt. Schallmair hat schon einmal in dieser Saison bei der Prittlbacher Ersten in der Bundesliga ausgeholfen. Bei einem weiteren Einsatz in der Ersten hätte er in Hochbrück zusehen müssen. So aber darf der beste Schütze der Zweiten Mannschaft in Hochbrück um den Aufstieg mitschießen. Welches Potenzial der hat, bewies er beim jüngsten Wettkampf der Oberbayernliga. 395 Ringe schoss der Sielenbacher beim Duell gegen Gundelsdorf.

Der gebürtige Klingener ist sozusagen ein Urgestein der erfolgreichen Prittlbacher Sportschützen-Mannschaft. Schon 1997, als die Bundesliga in der Disziplin Luftgewehr gegründet wurde, schoss der Verein aus dem Nachbar-Landkreis in der Süd-Staffel und wurde auf den damals 20 Jahre jungen Schützen aus dem Wittelsbacher Land aufmerksam. Sie holten Erich Schallmair in ihr Bundesligateam. Dort lieferte der Metallarbeiter über Jahre hinweg regelmäßig Ergebnisse jenseits von 390 Ringen. Gemanagt werden die Prittlbacher von Ralf Horneber, dessen Frau bei den Olympischen Spielen von Atlanta die Silbermedaille mit dem Luftgewehr holte.

