21.04.2018

Erste gewinnt und steigt trotzdem ab Lokalsport

Abteilung des BC Aichach muss in dieser Saison zwei Abstiege der ersten beiden Teams hinnehmen. Vor einem Jahr winkte noch der Aufstieg. Die dritte Mannschaft wird Vizemeister

Aichachs Schachspieler müssen kleinere Brötchen backen: Im letzten Jahr wäre das erste Team fast in die Regionalliga aufgestiegen, jetzt sind sie aus der Schwabenliga I in die II gefallen. Die Rückkehr von Spitzenspieler Wolfgang Mack zu seinem Heimverein und der Ausfall von Arnold Federlin waren ungünstig, aber drei unglückliche Mannschaftsunentschieden gegen untere Teams waren wohl entscheidend. Da half auch nicht der 4,5:3,5-Sieg in der letzten Runde gegen den SCKönigsbrunn, der nun mit Aichach eine Klasse runter muss. Entscheidend war auch das überraschende 4:4 von Kempten in Krumbach, die letztes Jahr noch zwei Klassen höher spielten. Meister und Aufsteiger in die Regionalliga sind die Schachfreunde Augsburg durch einen 5,5:2,5-Sieg in Klosterlechfeld. Außerdem spielte Friedberg gegen Memmingen 3,5:4,5.

Auch die zweite Aichacher Mannschaft muss nach der 2,5:5,5-Niederlage gegen die Augsburger Schachfreunde absteigen. Die vierte BCA-Mannschaft beendete die Saison mit einer 1,5:2,5-Niederlage beim SK Keres. Das Team Aichach III ist ebenfalls fertig und wurde in dieser Saison Vizemeister.

BCA I – SC Königsbrunn I 4,5:3,5

Christian Glaser – Toni Kottmair 1:0. Aichach stand mit Schwarz immer unter Druck, konnte dann aber kontern und das Endspiel mit Mehrbauern sicher gewinnen.

Michael Martin – Stefan Scherer 0:1. Kampflos verloren wegen kurzfristiger Erkrankung.

Dominik Jacob – Wolfgang Kolb remis. Eine bessere Stellung des Gegners wurde durch Zeitnot wieder hergegeben

Bernhard Lenz – Randolph Herd remis. Aichach stellte nach gutem Spiel die Qualität ein, gewann sie jedoch wieder zurück.

Frank Schröder – Johann Stein 0:1. Der BCAler verlor relativ schnell Qualität und Partie.

Günther Probsdorfer – Peter Koppmann remis. Eine interessante Partie endete, nachdem die Komplexität heraus war, mit einer Punkteteilung.

Hansgeorg Rindfleisch – Peter Groll 1:0. Mit zwei Bauernopfer konnte die Initiative gewonnen und mattgesetzt werden.

Andreas Oelrich – Peter Scholz 1:0. Der Gegner übersah den Dameeinbruch auf g6, geriet unter Druck und gab kurz vor Matt die Partie verloren.

BCA II – Schachf. Augsburg II 2,5:5,5

Nachdem zwei Bretter für Aichach kampflos gewertet waren, gingen bis auf das Remis auf dem ersten Brett alle Partien an Augsburg. Neumaier machte in der Eröffnung schon einen Fehler, Mayer übersah eine Mattkombination, Dragidella musste einen Freibauern zulassen, Schwarzbauer übersah ein Eindringen der Dame und Pribyl wehrte sich drei Stunden vergeblich. Ergebnisse: Harald Kögler – Jakob Gubariev remis, Nuhi Dragidella – Robert Vuckovic 0:1, Egon Schwarzbauer –Alexander Schindler 0:1, Jakob Mayer – Erik Weisheit 0:1, Leo Clauß – Erich Zirngibl 1:0 kampflos, Felix Pribyl – Wernfred Zolnhofer 0:1, Heinz Neumaier –Denis Reimann 0:1, Gerhard Koppold – -Dejan Simic 1:0 kampflos.

SK Keres II – BCA IV 2,5:1,5

Ergebnisse Gerhard Waclahovsky – Johann Kneifl remis; Markus Widmann – Norbert Leiter 1:0; Verena Schweihofer – Martin Widmann 0:1 kampflos, Simon Schaad – Omar Mustafa 1:0. (nhm)

