vor 54 Min.

Es wird weiter kräftig aufgeschlagen

Am dritten Spieltag feiern die Aichacher Damen 30 einen Rekordsieg. Erleichterung bei Pöttmeser Herren 30 nach erstem Sieg

Aichach-Friedberg Auch am dritten Spieltag war wieder einiges los auf den Tennisplätzen in der Region. Ein besonderes Kunststück gelang den Damen 30, die dem TC Memmingen fast keinen einzigen Punkte in allen Spielen zusammen ließen. Erleichterung herrscht bei den Herren 30 des TSV Pöttmes nach dem ersten Sieg, wobei ein Spieler bereits das dritte persönliche Erfolgserlebnis hatte.

BC Adelzhausen

40 Der BCA siegte klar mit 8:1. Florian Andreschewski, Neuzugang Tobias Bieringer, Jozsef Marton und Guido Drexel siegten in zwei Sätzen, während Thorsten Kettner und Frank Renken es im Match-Tiebreak spannend machten. Nur Kettner konnte das Einzel danach auch als Sieg verbuchen.

Florian Andreschewski sowie Neuzugang Stefan Bradl erspielten sich in Steppach souverän den Sieg. Albert Kaindl und Bernd Haslinger mussten ihre Einzel abgeben. Durch eine gute Doppelaufstellung mit Andreschewski/Haslinger und Bradl/Kaindl wurden beide Doppel gewonnen.

1 Nur ein Einzel musste der BCA abgegeben. Sabine Overthun, Verena Kanzler und Sarah Jacob gewannen. Nach den Einzeln stand es bereits 5:1.

In Wehringen gab es eine klare Niederlage. Jessica Kettner holte den Ehrenpunkt.

Bambini Lechhausen – BCA 1:5

Punkte Viktoria Andreschewski, Sebastian Kern, Jonas Kanzler, Kanzler/Felix Madjari, Andreschewski/Kern

TC Aichach

55 Achtbar schlugen sich die Herren 55 in der Bayernliga gegen Gersthofen – 3:6. Während Walter Schenkl, Hans Fichtner und Helmut Burghart, der für den verhinderten Harald Greifenegger ins Team gerückt war, ihre Einzel abgeben mussten, siegten Bernd Burkhart 3:6, 6:4 und 10:7 und Rudi Ostermayr 6:2 und 6:1. Die MatchTiebreak-Niederlage von Günter Seelos (8:10) verhinderte das 3:3. Das erste Doppel ging mit 7:5 und 6:4 an Schenkl/Burkhart, doch sowohl Fichtner/Seelos als auch Burghart/Ostermayr gingen leer aus.

40 Mit 1:8 unterlag man in der Bezirksklasse 2 beim TC Ehekichen. Vincento Scalisi (5:10) und Debütant Werner Anneser (5:10) hatten im Match-Tiebreak das Nachsehen. Fast gleichwertig waren Mirko Michalewicz, Michael Kühnruß und Paul Schmid, lediglich Alois Kaupp hatte kaum eine Chance. Dafür hielt er sich im Doppel zusammen mit Mirko Michalewicz schadlos.

65 Mit 4:2 fuhren die Herren 65 ihren ersten Sieg in der Bezirksklasse 1 bei der DJK Lechhausen 2 ein. Helmut Burghart, Günther Alphei und Winfrid Haselberger brachten ihr Team mit drei Einzelsiegen in Front. Haselberger/Alphei holten den entscheidenden Punkt.

30 Überraschung beim TC Memmingen. Bettina Meiringer, Katrin Storr, Ute Maiterth und Sibylle Storr siegten überlegen mit 6:0, denn alle Einzel und Doppel endeten 6:0 und 6:0, nur Bettina Meiringer an Nummer 1 musste beim 6:0 und 6:2 zwei Spiele abgeben.

4:5 hieß es am Ende gegen den BSC Unterglauheim. Tini Wonnenberg konnte eine 5:0-Führung im zweiten Satz nicht zum Satzgewinn bringen. Katrin Storr hatte im Match-Tiebreak mit 10:12 das Nachsehen, Iva Vlahinic und Daniela Reichhold scheiterten in zwei Sätzen. Nach den Einzelsiegen von Julia Schubert und dem Nachwuchstalent Anna Gulden stand es 2:4. Da halfen den Doppeln Wonnenberg/Vlahinic und Storr/Schubert ihre Siege nicht mehr.

Teuer verkauften sich die Herren 2 in der Kreisklasse 2 beim TC Burgheim. Patrick Hurler und Leonhard Predasch waren Einzelsieger, während Lorenz Davideit, Michael Bunk, Valentin Maiterth Mathias Käuferle äußerst knapp verloren. Käuferle/Predasch sicherten sich ihr Doppel zum 3:6 aus Aichacher Sicht.

6:3 hieß es in der Bezirksklasse 2 beim TC Schießgraben 4. Markus und Thomas May, Florian Laske und Sebastian Kühnruß brachten die Aichacher in Front. Zwei Doppelsiege von Tom May/Laske und Markus May /Kühnruß machten den Sack zu. (rla)

Kleinfeld 9 TCA – Schrobenhausen 12:8

Midcourt 10 Stotzard – TCA 2:18

Bambini 12 TCA – TSV Inchenhofen 6:0

Punkte Joschua Dorn, Lena Kratzenberger, Veit Zott, Tanay Istanbullu, Frederic-Lucien Knaben 14 TC Friedberg 3 – TCA 5:1

Punkt Tim Selig

Junioren 18/1 TCA – TC Friedberg 2 1:5

Punkt Davideit/Maiterth

Junioren 18/2 TSV Welden – TCA 5:1

Punkt Paul Davideit

Junioren 18/3 TCA – TC Friedberg 4 2:4

Punkte Ben Domuratzki, Domuratzki/Ben

Bauer

TSV Inchenhofen

Man fuhr gegen Bayerdilling den ersten Sieg ein. Maria Mair, Anja Schoder, Julia Schrittenlocher und Theresa Schoder siegten im Einzel. Auch die Doppel Mair/ Schoder sowie Theresa Schoder /Laura Gold gingen an Leahad.

Bambini 12 TC Aichach – TSV 6:0

Mädchen 14 TSV - DJK Willprechtszell 6:0

TSV - Mauerbach 2 2:4

Knaben 14 TSV - TC Schrobenhausen 0:6

Knaben 16 TSV - TeG Neuburg 0:6

Juniorinnen 18 Donaumünster - TSV 2:4

TC Motzenhofen

Einen 7:2-Sieg gab es gegen Willprechtszell. Corinna Fischer (6:0/6:1), Bettina Schießl (6:2/6:0) und Julia Weiß (6:1/6:0) hatten ihre Spiele im Griff. Julia Pfleger siegte (7:5/6:3) und Sandra Schäffer (6:4/6:2). Corinna Fischer und Bettina Schießl legten einen klaren 6:0/6:1-Sieg vor. Auch Rebecca Pfister und Julia Pfleger siegten.

2 Nichts zu holen gab es beim TSV Weilach. Alexander Bialas (0:6/0:6) und Franz-Josef Haimer (0:6/0:6) sahen überhaupt kein Land. Am Nächsten am Ehrenpunkt dran war Martin Happacher (1:6/6:2/5:10).

Beim SC Eurasburg gab es einen 5:4-Erfolg. Die Brüder Matthias Weiß (6:3/6:0) und Johannes Weiß (6:0/6:0) gewannen. Stefan Weichselbaumer überzeugte ebenfalls (6:4/6:3). Thomas Weichselbaumer verlor nach starkem Kampf (7:5/6:7/5:10). Dominik Pitschi und Matthias Weiß siegten im Doppel (6:4/6:1). Der Punkt zum Gesamtsieg gelang Julian Juraske und Johannes Weiß. (sra)

Junioren TSCM – TC Wertingen 6:0

Punkte Jonas Schöller, Jonas Lidl und Martin Lang, Simon Mika, Mika/Lidl und Lang/Reitmeir

SC Oberbernbach

Beim TC Schrobenhausen II gab es einen 6:0-Erfolg für die Damen des SC Oberbernbach. Beate Ullmann (6:4/6:1), Stefanie Schmidberger (6:1/6:1), Jana Danziger (6:0/6:2), Sandra Wächter (6:4/6:4) sowie Beate Ullmann/Sandra Wächter (6:1/6:2), Stefanie Schmidberger/Jana Danziger (6:1/6:1) waren erfolgreich.

II Nichts zu holen gab es bei der DJK Langenmosen II.

I 4:5 hieß es am Ende gegen den TSV Schwabmünchen knapp. Nur Nik Schlingmann (6:1/6:4) und Norbert Weiss (6:2/7:6) gewannen ihre Einzel. Im Doppel holten Tobias Schneider/Michael Schmidberger und Erhard David/Lukas Ullmann die Punkte.

Bambini TV Hörzhausen – SCO 2:4

Punkte Jason Dauer, Lena Fischer, Marcella Schmidberger, Viktoria Stöckl/Dauer

TSV Pöttmes

30 Einen wichtigen Sieg fuhr man gegen den TC Seefeld ein. Florian Wegele, legte eine Aufholjagd hin. Nachdem er bereits 2:6 und 1:5 und zwei Matchbälle gegen sich hatte, drehte er die Partie noch zum 2:6-, 7:6- und 10:4-Sieg. Fritz Schmidt gewann ungefährdet mit 6:2 und 6:0. Tom Novy versuchte alles, konnte aber gegen das druckvolle und sehr sichere Spiel seines Gegner nichts ausrichten und verlor erstmals in dieser Saison (1:6/1:6). Markus Braun siegte nach umkämpftem ersten Satz mit 7:5 und 6:3. Den dritten Sieg im dritten Spiel fuhr Michael Netik ein. Die Gegner überließen dem TSV Pöttmes II Doppel den Punkt zum Endstand von 6:3.

I Zurück in der Erfolgspur ist der TSV. Einen klaren Sieg konnte man gegen den TSV Leitershofen einfahren. Tomas Novy (6:2/ 6:1), Florian Wegele (6:1/6:2), Michael Netik (6:1/6:2), Vojtech Skrla (6:1/6:0) und Dominik Thomay (6:0/6:1) gewannen souverän. Lediglich Thomas Meyer musste sich beugen (3:6/3:6). Novy/Wegele (kampflos), Meyer/Netik (6:2/6:1) und Skrla/Thomay (6:0/6:1) machten den 8:1-Sieg perfekt.

II Die Zweite marschiert weiter in Richtung Meisterschaft. Den dritten Sieg im dritten Spiel gab es gegen Donauwörth 2. Die Punkte steuerten Markus Klimes (6:4/6:2), Sebastian Both (6:2/6:3), Stefan Brandner (6:0/6:3) und Michael Schmift (6:1/2:6/10:4) sowie Schlaegel/Brandner (6:2/6:2) und Both/Schmidt (6:4/6:0) bei. Somit stand es am Ende 6:3 für den TSV Pöttmes.

III Bereits nach den Einzeln stand man gegen Stotzard mit dem Rücken zur Wand. Lediglich Michael Mögn siegte (6:4/6:4). Reynel Stich (2:6/2:6), Peter Zenk (2:6/ 2:6) und Rainer Dengler (1:6/1:6) verloren ihre Partien. Auch in den Doppeln musste man die Punkte dem Gast überlassen.

I Zu Gast war der Tabellenführer aus Nördlingen. Schnell wurde klar, warum der TC Rot-Weiß Nördlingen dort stand. Manuela Schmidt kämpfte bis zum letzten Punkt, konnte aber eine Führung nicht ins Ziel bringen und unterlag (6:2/5:7/8:10). Susanne Schmidmair (0:6/0:6), Katrin Thomas (3:6/1:6), Corinna Zappe (3:6/ 2:6) und Elena Dollinger (0:6/2:6) konnten nichts ausrichten. Lediglich Marina Mörmann gewann ihr drittes Spiel in dieser Saison gegen eine besser eingestufte Leistungsklasse (6:4/6:3). Somit war die Niederlage nach den Einzeln besiegelt. Auch alle drei Doppel gingen an den Gast aus Nördlingen.

II Beim TC Klingsmoos war es umkämpft. Angelina Kastl musste über die volle Distanz, war am Ende aber die Siegerin mit 7:6 4:6 und 10:7. Martina Breitsameter fuhr einen wichtigen Punkt ein (7:5/ 6:3). Alina Grammer musste sich ihrer Gegnerin beugen (1:6/1:6). Julia Wegele verlor (6:1/6:0), Ulrike Grauvogl machte es besser und siegte (6:2/6:3). Martina Deil siegte im Match-Tiebreak mit 1:6, 6:1 und 11:9. Den letzten Punkt zum Sieg musste ein Doppel bringen. Nachdem Deil/Kastl (6:4/4:6/4:10) sowie Wegele/Grammer (1:6/2:6) verloren, lag alles an Breitsameter/Grauvogl. Sie ließen nichts anbrennen und holten den Punkt zum 5:4-Sieg. (we)

TSV Schiltberg

30 Thomas Gottschalk unterlag nach mehr als zwei Stunden Kampf. Auch sonst gelang gegen Westendorf nicht viel. Nur Tobias Straßer gewann sein Einzel und holte den Ehrenpunkt. (mel)

TSV Sielenbach

Beim BV Rinnenthal gab es einen 6:3-Sieg. Nach den Einzeln stand es durch Siege von Theresa Neumeyr, Katja Frank, Veronika Friedl, Eva Brunner und Gabriela Mayer bereits 5:1.

50 In Neusäß gab es eine 4:5-Niederlage. Martin Neumeyr (6:4/ 6:3) und Jürgen Spreitzer (6:4/ 7:6) gewannen ihre Einzel. Josef Achter musste sich nach hartem Kampf im Macht-Tiebreak (7:10) geschlagen geben. Die Doppel Gründl/Neumeyr (6:4/6:2) und Spreitzer/Speckner (7:6/2:6/16:14) verbesserten das Resultat.

SV Unterschneitbach

30 Beim 7:2 gegen Memmingen am Berg feierte der SVU den ersten Sieg. Bereits nach den Einzeln war die Entscheidung in diesem Match gefallen. Nur Holger Schramm musste sich knapp geschlagen geben (7:5/6:7/7:10). Markus Kreutmayr, Martin Wagner, Thomas Wagner, Thomas Meyer und Tim Wedemeyer punkteten im Einzel. Auch zwei Doppel gingen noch an den SVU.

In ihrem ersten Spiel gab es beim SC Oberbernbach eine 2:4-Niederlage. Gleich fünf Matches wurden erst im dritten Satz entschieden. Pete Gammel (7:6/ 7:5), Ralf Schramm (4:6/6:3/9:11), Daniel Watzka (0:6/6:2/4:10), Robert Bergmüller (2:6/6:3/7:10), Gammel/Bergmüller (7:5/2:6/8:10), Watzka/Schramm (3:6/6:4/10:7).

Junioren 18 SVU – TC Dillingen 1:5

Punkt Lukas Baier

Juniorinnen 18 TC Friedberg II – SVU 3:3

Punkte Lena Widmayr. Mayer/Koppold, Widmayr/Leonie Bergmüller

Mädchen 16 TSV Kühbach – SVU 4:2

Punkte Sophia Janisch, Lichtenstern/Janisch

Knaben 14 TC Günzburg – SVU 2:4

Punkte Jona Wolf, Henri Jakob und die Doppel Greifenegger/Wolf, Huber/Jakob

Bambini 12 SVU – WF Klingen 4:2

Punkte Sebastian Klyta, Kilian Ostermaier, Pia Koppold, Klyta/Ostermaier,

TC Wittelsbach

40 Beim SC Eurasburg gab es ein 2:7. Tom Nagel sowie Michael Kreutmayr/Nagel punkteten.

30 Mit Siegen von Benedikt Eigner, Volker Schreier, Daniel Lasnig und Dominik Riedl stand es nach den Einzeln 4:2, die Doppel Dominik/Daniel Riedl sowie Daniel Lasnig/Maximilian Eigner stellten den 6:3-Endstand bei der TSG Stadtbergen her.

30 Gegen den TSV Moosach gab es eine 0:9-Schlappe.

50 Hier gab es eine 2:4- Niederlage bei Schwaben Augsburg. Conny Keiper und das Doppel Angela Grabmann/Keiper siegten.

Bambini 12 TCW – TSV Pöttmes 0:6

Junioren 18 TC Siebentisch – TCW 5:1

Punkt Doppel Daniel Lasnig/Leon Jung

