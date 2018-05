11.05.2018

Ex-Fußballer überraschen auf dem Sandplatz Lokalsport

Ligasaison hat begonnen: Männer 55 des TC Aichach mit drei bekannten Kickern starten mit einem überraschenden Sieg in der Landesliga

Auf den Tennisplätzen in der Region hat am Wochenende die Punktspielsaison begonnen.

BC Adelzhausen

40 Die BCA-Herren starten mit einem 6:3-Sieg über Eurasburg.

50 Der BCA siegte gegen die TSG Augsburg-Hochzoll mit 5:4. Wolfgang Gerber (6:4, 6:0), Andreas Klehm (6:2, 6:1) und Josef Kettner (6:1, 6:2) punkteten. Rudi Aust steckte (2:6, 0:6) eine klare Niederlage ein. Peter Hippele musste nach Satzgleichstand (6:2, 1:6) in den Match-Tiebreak, den er letztendlich mit 8:10 verlor. Neueinsteiger Michael Rödig zeigte eine ansprechende Leistung, verlor aber knapp mit 3:6 und 4:6. Bei 3:3 nach den Einzeln mussten die Doppel entscheiden. Rudi Aust und Wolfgang Gerber konnten sich in dem ausgeglichenen Spiel knapp mit 7:5 und 6:4 durchsetzen. Andreas Klehm und Josef Kettner gewannen den ersten Satz mit 7:5 verloren aber den zweiten Satz mit 4:6 und mussten in den Match-Tiebreak den sie dann knapp mit 10:5 für sich entscheiden konnten. Peter Hippele und Michael Rödig verloren in zwei Sätzen (3:6, 0:6). (ra)

Bambini I Pöttmes – BCA 2:4

Punkte Jonas Kanzler, Simon Greppmeir, Louis Kettner/Maxi Andreschewski, Greppmeir/Kanzler

Bambini II BCA – Oberbernbach 6:0 Punkte Marwin Wichert, Alexander Setzmülller, Jakob Greppmeir, Maxi Andreschevski, Jonas Kanzler/Greppmeir, Wichert/ Setzmüller

TC Aichach

Ohne ihre Spitzenspielerin Bettina Meiringer gelang den Damen 1 in der Bezirksklasse 2 beim TSV Schwabmünchen ein nicht unbedingt erwarteter 6:3-Erfolg. Franca Maiterth, Katrin Storr, Carolin Strobl und Waltraud Davideit gewannen glatt in zwei Sätzen und brachten ihr Team nach den Einzeln mit 4:2 in Front. Die Doppel Katrin Storr/Carolin Strobl und Franca Maiterth/Iva Vlahinic holten noch zwei weitere Zähler.

Pech hatte das Team in der Kreisklasse 3 beim Auftaktmatch in Inchenhofen. Anna Gulden verlor erst im Match-Tiebreak und Teresa Schmid musste zurückziehen. So blieb es bei einem Einzelerfolg für Julia Schubert. Nachdem die Aichacherinnen beide Doppel nicht besetzen konnten, blieben die Punkte mit 1:5 in Inchenhofen.

II Beim Spiel in Klingen (Kreisklasse 4) stand am Ende für den TCA durch Einzelsiege von Lorenz Davideit, Harald Borosch, Alexander Spengler sowie Doppelpunkte von Florian Laske/Lorenz Davideit und Harald Borosch/Alexander Spengler ein 5:1-Erfolg.

40 In einem engen Match musste sich das Team in der Bezirksklasse 1 der Reserve des TC Friedberg mit 3:6 geschlagen geben. Hans Wagner und Reinhold Brosi sorgten für zwei Einzelpunkte. Alois Kaupp gab sein Einzel in der Verlängerung ab. Alois Kaupp/Reinhold Brosi erzielten noch den dritten Zähler für die Paarstädter. Das Doppel Günter Seelos/Mirko Michalewicz ging mit 8:10 im Match-Tie-Break an Friedberg.

55 Für eine Überraschung sorgten die Herren 55, die zum ersten Mal in der Landesliga aufschlugen und mit einem 8:1-Erfolg vom BFC Wolfratshausen zurückkehrten. Walter Schenkl, Hans Fichtner, Rudi Ostermayr, Bernd Burkhart, Günter Seelos und Harald Greifenegger entschieden alle Einzel in zwei Sätzen für sich. Auch die Doppel Hans Fichtner/Günter Seelos und Bernd Burkhart/Hans Selig waren erfolgreich, während Rudi Ostermayr/Harald Greifenegger im Match-Tiebreak unterlagen. (rl)

Junioren 18/1 Gersthofen – TCA 5:1

Punkt Alexander Leischner/Sebastian Kühnruß.

Junioren 18/2 TC Mering – TCA 5:1

Punkt Fritz Clauss

Junioren 18/3 TCA – TSV Pöttmes 3:3

Punkte Gregor Müller und Tom Bauer siegten, Paul Davideit/Gregor

Bambini 12 TCA – WF Klingen 4:2

Punkte Tim Selig, Talia Istanbullu, Joschua Dorn, Selig/Istanbullu.

TC Oberbernbach

Die am Grünen Tisch in die Kreisklasse 1 aufgestiegenen Herren brachten vom Auswärtsspiel beim TC Rennertshofen einen 5:4-Sieg mit. Nach den Einzeln stand es schon 4:2 durch Tobias Schneider (6:2/6:4), Michael Schmidberger (6:2/6:2), Philipp Kneißl (6:1/6:3) und Lukas Ullmann (7:6/7:6). Den letzen Punkt erspielten Tobias Schneider/Philipp Kneißl (6:1/6:0) im Doppel.

Nicht ganz so gut lief es bei der neu gemeldeten Damen-Mannschaft. Beim Heimspiel gegen den TC TAS Augsburg (2:4) punkteten nur Fabienne Weiss (6:3, 6:4) im Einzel und im Doppel Stefanie Schmidberger/Jana Danziger (7:6, 4:6, 10:8). (AN)

Junioren TSCA – TC Augsburg 6:0

Punkte Steffen Vogl (6:4, 6:3), Florian Schmidberger (6:0, 6:0), Fabian Feucht (6:2/6:4), Niklas Koller (6:1, 6:1), Steffen Vogl/Fabian Feucht (6:0, 6:0), Florian Schmidberger/Niklas Koller (6:2, 6:2).

Bambini TCO – BCA 0:6

TC Obergriesbach

Nach dem Aufstieg in die Bezirksklasse 1 gelang den Frauen des TCO gleich ein hoher 8:1-Sieg über den TC Augsburg Siebentisch III. Einzel: Daniela Brucklacher (6:2, 6:3), Diana Eberl (6:3, 7:6), Katharina Lind-Bunjaku (2:6, 7:5, 10:5), Angelika Kraus (6:3, 6:1), Manuela Sedlmair (6:2, 6:7, 12:10), Veronika Kreitmeier (6:0, 6:4). Doppel: Daniela Brucklacher/Diana Eberl (7:5, 5:7 10:4), Stephanie Reinhardt/Katharina Lind-Bunjaku (6:4, 6:1). (AN)

Bambini TCO – SSV Bobingen 0:6

TSV Sielenbach

Die Sielenbacher besiegten den TC Wertingen II mit 7:2. Einzel: Ferdinand Neumeyr (6:4, 6:4), Martin Neumeyr (6:3, 2:6, 10:6), Josef Kettner (6:1, 6:4), Jürgen Spreitzer (6:1, 6:4). Doppel:

Manfred Gründl/Martin Neumeyr (7:5, 6:1), Neumeyr/Spreitzer (6:2, 6:2), Kettner/Erwin Speckner (6:4, 1:6, 10:4).

Der TSV Sielenbach siegte beim SV Unterschneitbach mit 6:3: Katja Frank (6:4, 3:6, 10:4), Verona Kreutmeier (6:1, 6:0), Monika Erhard (6:4, 7:5). Nach dem 3:3 in den Einzeln entschieden die Doppel: Sielenbach gewann jeweils im im Match-Tiebreak mit 10:8, 10:6 und 10:7. (AN)

SV Unterschneitbach

Unglückliche 3:6-Niederlage für den SVU gegen Sielenbach mit 3:6. Einzelpunkte: Maria Elisabeth Pfaffenzeller (10:4 im Match-Tiebreak), Julia Greifenegger und Bettina Ostermaier (jeweils 10:6 im Match-Tiebreak).

30 Einen unerwarteten Sieg landete das Team beim 6:3 über die Gäste des SVO Germaringen. Markus Kreutmayr, Holger Schramm, Martin und Thomas Wagner gewannen ihre Einzel, Tim Wedemeyer und Ulrich Schmidt (Match-Tiebreak) unterlagen. Kreutmayr/ Schramm und die Brüder Wagner siegten in den Doppeln. (jgs)

Juniorinnen 18 TC Burgheim – SVU 2:4

Punkte Sarah Mayer, Lena Widmayr, Johanna Deißer, Mayer/Widmayr

Knaben 16 SVU – Deiningen 1:5

Punkt Maxi Leis

Knaben 14 SVU – Wertingen 0:6

Bambini 12 TV Hörzhausen – SVU 4:2

Punkte Maximilian Schoder Jona Wolf/Kilian Ostermaier

TC Wittelsbach

50 Im ersten Punktspiel gegen den TC Schrobenhausen reichte es nur für ein 3:3-Remis, weil beide Doppel verloren wurden. Einzel: Marlies Rentsch (6:3, 6:4), Claudia Ruf (3:6, 6:3, 11:9) , Rosi Jung (6:7, 7:5, 10:4).

40 Das gleiche Szenario spielte sich auch für die Herren 40 gegen den TC Adelsried ab. Auch mit einem 3:1-Vorsprung wurde in die Doppel gestartet. Peter Thurner 6:1, 6:1, Reinhold Eigner 6:7, 6:2, 10:6 und Dietmar Wirtz 6:1, 6:0 sicherten ihre Einzel. Das entscheidende Doppel von Peter Thurner und Michael Kreutmayr ging dann im Match-Tiebreak mit 8:10 an die Adelsrieder.

60 Die Herren 60 unterlagen dem MBB SG Augsburg mit 1:5. Den Ehrenpunkt für den TC Wittelsbach holte zumindest Horst Schiffmann mit 6:2, 2:6 dann in einem nervenstarken Match-Tiebreak mit 10:8. (AN)

Junioren 18 TCW – TC Friedberg V 5:1

Knaben 14 TCW – TC Neuburg 5:1

Bambini TCW – DJK Willprechtszell 4:2

