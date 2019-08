00:03 Uhr

Ex-Trainer schlagen heute in Ecknach auf

Gersthofen ist zu Gast beim VfL. Die anderen Teams spielen auswärts

Ecknach und Hollenbach spielen heute zu Hause. Die drei anderen Bezirksligavereine aus dem nördlichen Landkreis treten morgen auswärts an.

Wenn der TSV Gersthofen, mit Ecknachs Ex-Trainern Florian Fischer und Mario Schmidt, als Tabellennachbar heute um 17.30 Uhr im Aichacher Stadtteil Ecknach aufläuft, sind die Vorzeichen für beide Klubs doch unterschiedlich. Während Gersthofen als einziges Team der Liga die englische Woche mit der vollen Punktzahl beendete, musste man sich in Ecknach zuletzt erst mal von der Pleite in letzter Minute in Affing erholen. „Ich habe ein paar Tage gebraucht, um das zu verdauen. Affings Siegtor darf auf diese Art und Weise niemals fallen“, räumt VfL-Spielertrainer Daniel Framberger ein. Seine Blessur aus dem Spiel könnte für die heutige Begegnung durchaus ein Problem darstellen: „Ich konnte nicht trainieren, es sieht nicht gut aus“, so der Augsburger am Donnerstag. Zur Verfügung steht hingegen nach seinem Urlaub wieder Benedikt Huber. Gut möglich, dass der Innenverteidiger direkt in die Mannschaft rückt und mithelfen soll, Gersthofens Lauf zu stoppen. Das wird nicht leicht, weiß Framberger: „Gersthofen gehört sicher zu den drei, vier Teams, die sich vom Rest abheben. Trotzdem sehe ich uns an einem guten Tag nicht chancenlos.“ Florian Fischer will trotzdem nichts von der Favoritenrolle wissen. „Warum wir, Ecknach ist doch vor uns“, merkt er an. (AN)

„Wir brauchen die drei Punkte.“ Die Zielsetzung von Aindlings Trainer Roland Bahl vor der Partie am Sonntag beim SV Holzkirchen (Beginn 17 Uhr) ist eindeutig. „Wir stehen auf einem Abstiegsplatz, davon wollen wir so schnell wie möglich weg.“ Dazu dürfte ein ähnlich starker Auftritt wie zuletzt beim 2:0-Sieg daheim über den SC Bubesheim erforderlich sein. Der SVH kam am Mittwoch beim 2:2 über den TSV Rain II zum ersten Punkt, ziert aber nach wie vor das Ende der Tabelle. Bahl fürchtet, dass der Gegner nach dem Trainerwechsel mit frischem Schwung zu Werke geht. Allerdings müssen die Rieser nun die zweite englische Woche in Folge absolvieren, was gerade bei den Temperaturen im August nicht so einfach wegzustecken ist. In sechs Auftritten hat Holzkirchen 28 Tore kassiert. Damit ist für Bahl klar: „Jeder erwartet einen Sieg.“ Bei Mehmet Aktürk sieht es nun so aus, dass seine Schulterverletzung aus dem Spiel in Hollenbach weniger schlimm ausgefallen ist als zunächst befürchtet. Jan Plesner kann zwar leicht laufen, wird aber nicht vor September mitkicken. Florian Peischl trainiert nach seiner Handverletzung immer noch nicht. Als Urlauber fehlen diesmal Lukas Wiedholz und Felix Danner. (jeb)

Die wichtigste Frage vor dem Gastspiel am Samstag um 15.30 Uhr beim FC Günzburg lautet im Lager des FC Affing: Wie geht es Maximilian Merwald? Aus den Worten von Markus Berchtenbreiter, dem Abteilungsleiter, ist durchaus eine gewisse Erleichterung herauszuhören: „Es ist kein Bänderriss, wie der Spieler es selber ja im ersten Moment befürchtet hatte.“ Möglicherweise kann der 25-Jährige nach seiner Verletzung vom vergangenen Sonntag schon wieder die Sechserposition einnehmen, was nicht zuletzt den Fußballchef freuen würde: „Wir haben zwei, drei Spieler, wo der Ausfall ganz bitter ist.“ Zu diesen Führungsspielern rechnet er gerade auch den „Max“. Nino Kindermann wird dem Kader wieder angehören, bei Manuel Steinherr, der sich eine Erkältung eingehandelt hat, käme ein Einsatz aber wohl noch zu früh. Die Günzburger haben erst einen Zähler geholt. „Wir haben den Gegner beobachtet, das ist ein Aufsteiger mit den üblichen Problemen“, erklärt Berchtenbreiter und betont: „Wir werden den Gegner mit Sicherheit nicht unterschätzen.“ Dann macht der Abteilungsleiter diese Rechnung auf: „Wir stehen mit neun Punkten da, nach diesem Wochenende wollen wir mit zwölf Punkten vorne dabei sein.“ (jeb)

Der BCA will morgen beim Aufsteiger und Tabellennachbarn FC Mertingen weiter punkten. Beide Teams stehen mit sechs Punkten im unteren Drittel. Ein Sieg wäre wichtig, aber Trainer Johannes Putz unterschätzt den Gastgeber keineswegs: „Die Mertinger sind eine disziplinierte Mannschaft, die mit sehr guten Einzelspielern gespickt ist.“ Nach drei Remis in Folge fuhr der BCA am vergangenen Wochenende den ersten Dreier ein. Dass Adelzhausen den SV Holzkirchen klar mit 6:1 besiegen konnte, ist laut Putz aber kein Zufall: „Die Leistungen in den Spielen davor waren auch schon recht ordentlich, uns hat nur ein bisschen das Glück gefehlt.“ (mhet)

