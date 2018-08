30.08.2018

FC Igenhausen verstärkt sich mit Ersan Özer

Der 30-jährige Mittelfeldspieler kommt vom Ligakonkurrenten Türkspor Aichach zum FCI. Trainer Eugenio Paci nennt die Ziele.

Der FC Igenhausen ist mit zwei Siegen aus zwei Spielen optimal in die Saison der B-Klasse Aichach-Neuburg gestartet. Am Donnerstag tritt das Team von Trainer Eugenio Paci im Nachholspiel beim SC Griesbeckerzell II ab 19 Uhr an. Dann könnte Ersan Özer seinen Einstand beim FCI feiern. „Er ist ab sofort spielberechtigt und hat sogar schon für unsere Zweite gespielt“, so sein Coach.

Der Mittelfeldspieler wechselte jetzt vom Ligakonkurrenten Türkspor Aichach zum FCI. Der 30-Jährige war in seiner Karriere unter anderem beim BC Aresing in der Kreisklasse und beim Türk SV Bobingen in der Kreisliga aktiv. Noch bis Mai spielte er für Türkspor Aichach. Der Kontakt kam schon im Winter zustande, als Paci und Özer sich am Rande des Landkreiscups in Dasing unterhielten. „Wir hatten die gleiche Kabine und haben uns gut verstanden. Jetzt hat er sich gemeldet und gefragt, ob er nicht zu uns wechseln könnte“, so Paci. Özer ist insgesamt der fünfte Neuzugang beim FC Igenhausen. „Oben mitspielen“, hat Paci als Saisonziel ausgegeben. „Wir kennen die meisten Teams nicht. Deshalb ist es schwierig, zu sagen, wer die Konkurrenten für die oberen Plätze sind.“ Der letztjährige Tabellenvierte gilt neben dem TSV Schiltberg als einer der Favoriten. (AN)

