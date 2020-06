vor 18 Min.

FC Pipinsried holt Torjäger Marian Knecht zurück

Marian Knecht kommt zum FC Pipinsried zurück. Der 28-Jährige war in der vergangenen Saison bester Torschütze des FCP. Warum der Stürmer etwas zu beweisen will.

Der FC Pipinsried bastelt weiter am Kader für die neue Spielzeit. Nächster Neuzugang ist mit Marian Knecht ein alter Bekannter. Der 28-Jährige spielte bereits in der Saison 2018/19 für den Dorfklub aus dem Dachauer Hinterland. Mit neun Toren war Knecht bester Torschütze in dieser Spielzeit. Anschließend wechselte der Stürmer zum Regionalliga-Spitzenreiter Türkgücü München. Aufgrund von Verletzungen kam Knecht aber auf keinen Einsatz in der Liga. Deshalb ist der Torjäger auch ab 1. Juli für den FCP spielberechtigt.

FC Pipinsried: Rückkehrer Marian Knecht darf sofort ran

Der Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2022. „Ich möchte dort weitermachen, wo ich aufgehört habe. Und zwar mit Pipinsried in der Regionalliga“, so der Neuzugang, der betont: „Mit meiner Verletzung geht es endlich bergauf, sodass ich bald wieder fit bin. Ich möchte allen beweisen, dass ich nichts verlernt habe und meine beste Saison bei Pipinsried toppen.“ 15 Tore hat sich Knecht für die kommende Spielzeit als Ziel gesetzt. Pipinsrieds Sportlicher Leiter Tarik Sarisakal freut sich„Wir sind froh, Marian wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Er bringt viel Qualität mit, die uns mit Sicherheit weiterhilft. Er braucht das nötige Umfeld, um sein Potenzial abzurufen. Meiner Meinung nach ist es der richtige Schritt für ihn. Zudem trägt er den neuen Kurs des Vereins zu hundert Prozent mit.“ (AZ)

