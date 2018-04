FCP heute gegen „kleine“ Bayern

24.04.2018

Durch den Spielabbruch in Schalding-Heining (ein Zuschauer kämpfte um sein Leben) steht der FC Pipinsried in den nächsten Wochen vor einem extrem dicht gedrängten Restprogramm. Bereits heute Abend (18.15 Uhr) geht es gegen den Tabellenzweiten FC Bayern München II. Das Spiel sei trotz anderslautender Gerüchte nicht ausverkauft, betont der Verein in einer Mitteilung. Es gab keine Karten im Vorverkauf. Karten in allen Kategorien seien an der Kasse erhältlich. Der FCP will gegen die vom BFV-Sportgericht beschlossene Neuansetzung gegen Schalding-Heining in Berufung gehen. (AN)

FCP – Seligenporten (Fr., 27. April, 18.15 Uhr)

FC Ingolstadt II – FCP (Mo.; 30. April, 19 Uhr)

Schalding/H. – FCP (Do, 3. Mai, 18.30 Uhr)

FCP – 1860 München (Sa., 5. Mai, 17 Uhr)

