vor 20 Min.

Fabian Schäffler pulverisiert Bestzeit über 200 Meter

Viele Emotionen beim Sieg des Raderstetters in Ingolstadt über 200 Meter. Fabian Schäffler stellt mit Wut im Bauch eine grandiose neue persönliche Bestzeit auf.

Einen Riesenerfolg feierte Fabian Schäffler beim Heim-Meeting seines neuen Vereins MTV Ingolstadt. Der Leichtathlet aus dem Sielenbacher Ortsteil Raderstetten pulverisierte seine persönliche Bestzeit über 200 Meter und holte sich den Sieg in dieser Disziplin. Davor ging der Sportstudent aber über 110 Meter Hürden an den Start.

Die neu ins Programm aufgenommenen Hürden waren laut einer Mitteilung eines der Glanzlichter der Veranstaltung. Bereits im Vorlauf stürmte Schäfflers Teamkollege Max Bayer in 13,61 Sekunden an die Spitze der deutschen Jahresbestenliste. Der Raderstetter konnte in seinem Sog seine Bestleistung von 16,01 Sekunden einstellen. Damit war Sportstudent Schäffler hoch zufrieden: „Diese Zeit war für mich insofern sehr hoch einzuschätzen, da ich in diesem Sommer bisher eigentlich nur eine wirkliche Kurzhürdeneinheit absolviert hatte, die zudem bereits im April war.“ Zudem standen für ihn nicht primär sportliche Gründe im Vordergrund, am Hürdenlauf teilzunehmen. Da Bayer seine Karriere im Herbst wohl beenden wird, wollte er noch einmal mit „diesem Riesentypen“ auf der Laufbahn stehen und auch zu einem guten Starterfeld beitragen.

Schäfflers Freude hält sich in Grenzen

Eine Stunde später im Finale war Schäfflers Wille, seine persönliche Bestzeit endlich unter die 16 Sekunden-Marke zu drücken, sehr stark. Nach kleineren Problemen an den ersten Hürden reichte es allerdings in 16,01 Sekunden nur zur erneuten Einstellung der Bestzeit. Die Freude hielt sich beim zweiten Mal eher in Grenzen. Erneut stark zeigte sich Max Bayer mit 13,73 als verdienter Meetingsieger.

Praktisch direkt vom Hürdenlauf weg, ging es in die 200-Meter-Vorbereitung; eine halbe Stunde später wurde gestartet. Mit Wut im Bauch gelang Schäffler eine grandiose neue Bestleistung. Mit 22,57 Sekunden pulverisierte er seine alte persönliche Bestleistung von 22,95 Sekunden. Mit dieser Zeit stürmte er noch vor dem ehemaligen britischen Kaderathleten Bill Porter aus Gibraltar zu seinem ersten Meetingsieg bei einem Meeting der Bayern-Top-Serie. Als Heimathlet genoss er die herzliche Atmosphäre und freute sich im Ziel über die vielen, teils sehr emotionalen Gratulationen. Insbesondere auf der Gerade konnte der Raderstetter diesmal richtig aufdrehen, nachdem er in der Kurve trotz guten Starts ein bisschen gebraucht hatte, um seinen Rhythmus zu finden. In der Vergangenheit hatte der Sportstudent oft nach einer starken Kurve hinten raus Federn lassen müssen. (AN)

