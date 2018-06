18:14 Uhr

Fabian Schormair geht es offensiv an Lokalsport

Untergriesbacher fährt trotz Sturz starke Luxemburg-Rundfahrt. Weiter geht’s bei Paris.

Radrennfahrer Fabian Schormair schlug sich bei der Luxemburg-Rundfahrt gut. Der Untergriesbacher landete am Ende auf Rang 44.

Vier Etappen und ein Prolog in Luxemburg Stadt standen auf dem Programm. Am ersten Tag landete Schormair auf Platz 23, wobei er ohne Sturz im Finale durchkam. Auf der zweiten Etappe gab es aufgrund von Unwetter und Straßenschäden eine Verkürzung auf 90 Kilometer. Im Regen ging Schormair gleich am Start in die Offensive und verbrachte den Tag bis drei Kilometer vor dem Schlussanstieg in der Spitzengruppe. „Ich wollte eigentlich noch mit Vorsprung in den Berg gehen, aber leider klappte dies nicht“, schildert der Untergriesbacher die Situation. Am Tag darauf galt es erneut, eine Bergetappe in Angriff zu nehmen. Am letzten Berg musste Schormair dann abreißen lassen. Der 23-Jährige kam mit der dritten Gruppe und einer Minute Rückstand ins Ziel. Am abschließenden Tag versuchte Schormair nochmals sein Glück in einer Fluchtgruppe, die sich nach 40 Kilometern bildete. Umgeben von Vollprofis, die dann richtig aufdrehten am Berg, wurde der Untergriesbacher eingeholt am Berg. Danach stürzte Schormair zu allem Überfluss in der Abfahrt, weil seine Kette im Antritt heruntersprang. Nach zwei Minuten kam er den Abhang hochgekrochen. Wieder im Feld angekommen half Schormair seinen Teamkollegen Jan Hugger und Florian Nowak vor dem letzten Berg. „Ich bin offensiv gefahren und kann mir nichts vorwerfen. Ich habe mich gezeigt“, resümierte Schormair nach der Rundfahrt. Am Ende stand Platz 44 in der Gesamtwertung.

Seit Donnerstag ist Schormair bei der nächsten Rundfahrt dabei, der Ronde de l’Oise in Frankreich, nördlich von Paris. (AN)

