vor 4 Min.

Fakic schießt Pöttmeser U19 zum Kantersieg

U17 der SG Hollenbach lässt zwei Zähler im Derby liegen. B-Jugend der SG Dasing behauptet sich gegen Mühlried

SG Dasing/Ecknach

Die SG Dasing/Ecknach gewann bei der SG Mühlried/Steingriff mit 2:0. Die Platzherren setzten Nadelstiche, die aber Torhüter Ben Burtschak mit guten Paraden entschärfte. Kurz vor dem Seitenwechsel belohnten sich die Dasinger. Bastian Pauer beförderte das Zuspiel von Ignaz Klaffiki an Keeper Paul Bruder vorbei zur 1:0-Pausenführung. Nach dem Wechsel erhöhte die Heimelf den Druck, aber erneut war Burtschak aufmerksam. Für die Entscheidung sorgte Nico Necker, der nach einen Freistoß von Marc Baumgärtner am schnellsten reagierte.

Eine 3:4-Niederlage gab es für die SG gegen den TSV Gersthofen. Den Führungstreffer des Ecknacher Tim Englhard (18.) drehten die Platzherren kurz vor dem Seitenwechsel durch zwei Treffer von Arda Emirle in einen 2:1-Pausenvorsprung. Den egalisierte Valentin Gilg kurz nach dem Wiederanstoß. Luis Peter und erneut Emirle ließen die Gersthofer auf 4:2 davonziehen, ehe Nilas Fraccaro verkürzen konnte.

D9-Jugend BC Aichach – TSV 1:2

E1-Jugend SG Hollenbach – TSV 1:4

TSV Sielenbach – TSV 4:4

E2-Jugend Hollenbach – TSV 2:11

F1-Jugend TSV – TSV Friedberg 1:10

SG Hollenbach

Zwei wichtige Punkte ließ die SG Hollenbach/ Inchenhofen/Oberbernbach gegen den FC Affing liegen. Von Beginn an setzten die Gäste die Abwehr der SG unter Druck. Klare Torchancen erspielte sich Affing jedoch nicht, sodass ein umstrittener Elfmeter in der 15. Minute zur Gästeführung führte. Ein völlig anderes Gesicht zeigte die SG in der zweiten Halbzeit. Die SG kombinierte sehr gut und erspielte sich vermehrt gute Einschussmöglichkeiten. In der 55. Minute war es dann so weit: Matteo Michl erzielte per Kopfball den Ausgleich. Danach hatte die Mannschaft noch mehrere hundertprozentige Tor-Chancen, von denen jedoch keine genutzt wurde. Die letzten fünf Minuten der Partie musste die SG Hollenbach/ Inchenhofen/Oberbernbach in Unterzahl über die Zeit bringen, da ein Spieler nach wiederholtem Foulspiel eine Fünf-Minuten-Zeitstrafe absitzen musste. (nzf)

TSV Kühbach

E2-Jugend SV Steingriff – TSV 2:5

Tore Maxi Rau (2), Matti Schäkel, Elia und Argon Shah.

Obergriesbach/Griesbeckerzell

Spannung pur bis zum Schlusspfiff war geboten beim Gastspiel beim SV Thierhaupten. Nach einer 3:0-Führung hätten die Gastgeber dieses Spiel fast noch vergeigt. Mit viel Mühe brachte Thierhaupten den 3:2-Sieg über die Runden. Lange sah es aber nicht nach diesem Sieg für Thierhaupten aus, denn die SG Obergriesbach/Griesbeckerzell präsentierte sich als eine spielstarke Mannschaft, die mit schnellem Angriffsfußball die Hintermannschaft der Gastgeber forderte – Schlussmann Jonas Wiedemann musste sein ganzes Können zeigen. Als man sich schon mit einem Unentschieden zur Pause eingestellt hatte, konnte sich Thierhaupten Luis Tyroller durchsetzen und zur Führung einnetzen. Nach dem Wechsel erhöhte Simon Schreier auf 2:0 und eine halbe Stunde vor dem Ende auf 3:0. Der Griesbeckerzeller Tim Wunderer traf mit einer Ecke in der 83. Minute direkt ins gegnerische Tor. Nur zwei Minuten später vertändelte die Thierhauptener Abwehr den Ball im Strafraum und nach einem Foul gab es Strafstoß. Die Chance ließ sich Philipp Hieber nicht entgehen. (at)

TSV Pöttmes

Einen klaren Sieg konnte die A-Jugend bei der SG Rennertshofen /Bertoldsheim erringen. Dabei machte Pöttmes bis zur Pause schon alles klar und führte mit 5:0. Torschützen waren 2x Mario Mester, 2x Mersad Fakic, sowie Nico Pallmann mit einen verwandelten Strafstoß. Nach der Pause ließ man es ruhiger angehen und lediglich Fakic erzielt mit seinem dritten Treffer den 6:0-Endstand.

Die U17 musste ein hartes Stück Arbeit verrichten, ehe der knappe 3:2-Sieg gegen den SV Baar unter Dach und Fach war. In einem ausgeglichenen Spiel geriet die Heimelf durch zwei individuelle Fehler mit 0:2 in Rückstand. Durch ein Eigentor des Gegners glückte noch vor der Pause der Anschlusstreffer. Sofort nach Wiederbeginn gelang Louis Lustig der Ausgleich für die Pöttmeser und danach drängte man auf den Siegtreffer. Der gelang abermals Lustig. Mitte der zweiten Halbzeit, der zugleich den Heimsieg einbrachte. (prwe)

D1-Jugend SC Mühlried – TSV 0:7

Tore Alecsandru Bodolica (2), Mario Hiesener (2), Silas Brunner (2)

D2-Jugend TSV II – Mühlried II 8:4

Tore Nico Mayer (4), Simon Riepold (2), Laura Gatea, Ferdinand Schlingmann.

E3-Jugend TSV Pöttmes - FC Stätzling 1:5

Tor Christoph Gschwender

F1-JugendTSV - TSV Pöttmes 1:4

Tore Christoph Gschwender (2), Bastian Porzig, Julian Krammer

