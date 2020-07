vor 19 Min.

Fast 800 Sportabzeichen

Die Theresia-Gerhardinger-Grundschule in Friedberg liegt schwabenweit vorne. Aichacher Gymnasium ebenfalls gut im Rennen

Auch im Jahr 2019 war das Sportabzeichen wieder ein beliebter Wettbewerb bei den Schulen, insgesamt wurden 778 Abzeichen in Bronze, Silber und Gold im Wittelsbacher Land erreicht. Im Jahr 2018 waren es allerdings 848, 2017 654 und 2016 574 Sportabzeichen, die an die Schüler verteilt werden konnten.

Die Mädchen und Buben des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums haben im Jahr 2019 mit 238 die meisten Sportabzeichen im Kreis errungen, auch die Theresia-Gerhadinger-Grundschule in Friedberg erreichte mit 196 Abzeichen eine hervorragende Zahl. Weitere Zeugnisse wurden ausgehändigt an die Grundschulen Ambérieustraße in Mering (94 Abzeichen), Griesbeckerzell-Obergriesbach (91), Rehling (79), Petersdorf (32), e Inchenhofen (31) und die Elisabethschule Aichach (17).

Die Theresia-Gerhardinger-Schule hat auch den Bezirkssieg erreicht. Bei der Bezirkswertung wurden die Grundschulen Rehling und Obergriesbach-Griesbeckerzell jeweils Zweite. Platz vier im holte das Deutschherren-Gymnasium Aichach. Die Grundschule Petersdorf landete auf Platz sieben und die Grundschule Inchenhofen auf dem elften Platz. Dass wegen der Corona-Krise im Jahr 2020 wohl kaum die Zahlen des Vorjahres erreicht werden, scheint sicher, doch die Schulen wollen in der bisherigen Form mit dem Sportabzeichen weitermachen.

Schulrätin Carola Zankl übergab nun die Ehrenurkunden an die Lehrkräfte der teilnehmenden Schulen. (AZ)

Themen folgen