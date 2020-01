vor 43 Min.

Fußballspielerin Annabelll Aumann

13 Jahre alt und schon so abgezockt. Fußballspielerin Annabell Aumann weiß, wo das Tor steht und auch, wie sie den Ball dort unterbringt. Im Januar schoss die Stürmerin die D-Juniorinnen der SG Hollenbach/ Petersdorf mit fünf Treffern zum Sieg beim Hallen-Jugendkreisfinale und wurde so von den Lesern zur Sportlerin des Monats gewählt.

Mittlerweile spielt die Inchenhofenerin wieder für ihren heimischen TSV – allerdings bei den Frauen. Probleme, sich gegen die teils deutlich älteren Gegnerinnen durchzusetzen, hat Aumann, die die Maria-Ward-Realschule in Schrobenhausen besucht, aber nicht. Nur darf sie aufgrund ihres jungen Alters noch nicht am Punktspielbetrieb teilnehmen. Dafür überzeugte sie im Freundschaftsspiel. Trainer Luca Schön weiß, was er an seiner Nachwuchsspielerin hat: „Sie ist eine absolute Instinktfußballerin. Sie weiß, wo das Tor steht und ist eiskalt im Abschluss“, so der Coach, der hinzufügt: „Von der Leistung her und auch von der Fitness kann sie locker mithalten, nur ist sie eben noch zu jung.“

Die Achtklässlerin hat auch 2020 einiges vor. Im Sommer soll es eine Freizeitligamannschaft in Inchenhofen geben. Dann darf auch die 13-Jährige mitmachen. „Ich gebe schon jetzt in jedem Training Vollgas und versuche, möglichst gut zu spielen und immer besser zu werden.“ Um dann wieder möglichst viele Tore zu erzielen. Dass sie das kann, hat Aumann bereits bei der SG Hollenbach bewiesen, bei der sie auch auf dem Rasen mit Abstand die meisten Tore erzielt hatte. Wie viele es genau waren? „Ich habe nicht mitgezählt, so Aumann, die schon bald ihren Torriecher auch bei den Erwachsenen unter Beweis stellen will.

Erfolgreich war Aumann auch bei unserer Abstimmung zur Sportlerin des Monats Januar. Insgesamt erhielt die Leahaderin 60 Prozent der Gesamtstimmen.

